【聚焦人幣】俄羅斯證交所：明年人幣將取代美元成俄境內最大外幣

《經濟通通訊社２９日專訊》俄羅斯最大的證券交易所表示，隨著俄羅斯在面臨西方全面制

裁的情況下加強與中國的經濟聯繫，明年人民幣－盧布交易量將超過美元－盧布交易量。

莫斯科交易所在一份報告中表示，８月份人民幣－盧布交易額超過６９億盧布（約８﹒６億

元人民幣），相當於２０２１年１２月俄烏戰爭爆發前的６１倍。隨著西方國家對俄羅斯關閉了

大門，該國把重點放在與中國的合作上。兩國增加了貿易，俄羅斯公司開始發行人民幣債券。

俄羅斯央行表示，俄羅斯現在是人民幣國際結算的第三大用戶，僅次於香港和英國這些傳統

的人民幣離岸中心。根據俄羅斯央行的數據，在最新的制裁俄羅斯及其公司使用美元成為問題之

前，俄羅斯去年與中國的貿易中有４９％以美元結算，２６％以歐元結算，１９％以人民幣結算

，只有６％以盧布結算。今年，隨著西方客戶減少購買俄羅斯石油和天然氣，俄羅斯將更多的能

源出口轉向中國，使其獲得了巨大的貿易順差。俄羅斯總統普京早前表示，中國今後將以盧布和

人民幣各一半從俄羅斯天然氣工業公司購買天然氣。（ｊｔ）

