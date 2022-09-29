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29/09/2022 13:35

【數據前瞻】機構料９月官方製造業ＰＭＩ略升至４９﹒６復甦偏弱

　　《經濟通通訊社２９日專訊》國家統計局將於明日（３０日）公布９月官方製造業採購經理
人指數（ＰＭＩ）。據《路透》綜合２６家分析機構的預估中值顯示，９月內地製造業輕微改善
，官方製造業ＰＭＩ料小升至４９﹒６％，但仍是連續三個月位於榮枯線下方（８月官方製造業
ＰＭＩ錄４９﹒４％）；另據１５家機構預估中值顯示，財新９月中國製造業ＰＭＩ料持穩在
４９﹒５，為連續第二個月低於５０。
　　凱投宏觀（Ｃａｐｉｔａｌ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ）稱，內地活動指數ＣＡＰ（Ｃｈｉｎａ
　Ａｃｔｉｖｉｔｙ　Ｐｒｏｘｙ）顯示，疫情擾亂以及出口放緩導致８月經濟停滯，９月可能
更糟，短期內幾乎沒有上行空間。華創證券宏觀團隊編纂的中國周度經濟活動指數，９月１８日
當周降至５﹒１７，連續三周回升後再次回落，顯示經濟繼續偏弱復甦運行。
　　內地經濟７月出現回踩，８月超預期改善，但９月上半月成都封城、多地疫情散發陷入不同
程度封管控，防疫擾亂正常生產生活秩序外，內需低迷、外需亦趨弱，令市場普遍預計９月經濟
料改善有限。國務院總理李克強昨日（２８日）主持召開穩經濟大盤四季度工作推進會議指出，
經過努力中國扭轉了經濟下滑態勢，三季度經濟總體恢復回穩；要抓住時間節點，推動政策在四
季度全面落地。（ｗｌ）

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