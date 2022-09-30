《廣匯論勢－鄭廣復》卓慧思捱不到大選，鎊匯短期阻力１﹒１７５

《廣匯論勢》匯市近期焦點落在英鎊身上，皆因繼任首相不到一個月的卓慧思，急於求功，

強推５０年來最大規模的減稅方案，引發市場對英國債務急升並可能長期高企的憂慮，而且與英

倫銀行的加息政策相違背，英國富時指數自９月１３日的高位７５１４點急跌，昨天最低跌至

６８３６點，累積跌幅逾９％；英鎊匯價亦受累，同日兌美元呈穿頭破腳形態低收，由高位

１﹒１７４０急跌近２５０點子，其後持續下跌，上周五更大跌４００點子，失守１﹒１０心理

位，惜並未止跌，本周一低見１﹒０３５０後才逐步反彈，市場開始有聲音預期英鎊兌美元今年

內將會失守一算。



＊錯委歷史博士任財相＊



英國財政大臣關浩霆未曾在政府部門擔任過與財政相關要職，勉強與財政沾上丁點邊的，是

他曾在２０１７年擔任過財政大臣夏文達的國會私人秘書。關浩霆是讀歷史出身，獲英國史專業

博士學位。儘管他在成為議員之前曾從事財務分析員工作，但要管理一個國家的財政絕不簡單，

需要考慮的因素眾多，減稅政策，若沒有考慮影響，誰坐上財政大臣位置的都可以做！

為何卓慧思情有獨鍾選上「關生」真的耐人尋味！而保守黨為何讓卓慧思接任首相，以陰謀

論來看，現在環球形勢複雜，英倫銀行早前表明英國將會陷入經濟衰退，誰都不願接這燙手山芋

，讓卓慧思上，等她出錯，再把她拉下來就容易得多。本以為只有我認為卓慧思會成為幾十年來

任期最短的英國首相，上網一查，原來認為她的將成為近６０年最「短命」首相的大有人在，對

上兩任比她能幹的首相亦只有三年貨仔，我不認為她可以捱到２０２５年大選，而我亦認為，工

黨將會在２０２５年大選獲勝！



＊英央行下月料加息１厘＊



回說英鎊匯價，英鎊兌美元上周跌到１﹒０３５０的歷史低位後回升，英倫銀行表示暫時重

啟購買長債計劃亦是不得意，因為利率大幅抽高將會加劇英國企業及家庭負擔，而英鎊匯價因此

而急跌亦會加劇進口通脹。投資者不要今次英鎊匯價大跌，與１９９２年被索羅斯衝擊相提並論

，那是的背景完全不同。

我仍然相信，英鎊兌美元可以守穩在一算以上，英倫銀行（ＢＯＥ）下次貨幣政策會議將於

１１月３日召開，市場預期今年內將指標利率上調至４厘，即較現時的２﹒２５厘高１﹒７５厘

，換言之，ＢＯＥ將於１１及１２月任何一次議息會議中將會加息１厘，以目前形勢來看，１１

月初加息１厘的機會較高，英鎊兌美元首個反彈阻力為１﹒１２７５，估計短期較大阻力位應在

１﹒１７５０附近。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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