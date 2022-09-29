《股林淘金－林家亨》小鵬弱勢未改，理想轉盈無望

《股林淘金》小鵬汽車（０９８６８）在上周五（２３日）因主要股東何小鵬在美國增持

２２０萬股ＡＤＲ而令周一（２６日）股價反彈，但最終後繼無力，昨天（２８日）和今天

（２９日）繼續創出上市新低紀錄。 觀其原因，近數月來小鵬一連串的事件都令公司形象受損

，包括今年５月９日公司宣布不再為新買車之顧客提供終生免費充電，和不再給予客戶免費家用

充電樁的安裝。６月２０日有車主楊先生駕駛旗下Ｐ７在公路上打滑撞欄失事，之後四隻車門沒

法打開，但安全氣囊卻沒有彈出，被批評汽車質量有問題。７月５日又有小鵬汽車街頭起火。其

後又有為數不少的車主投訴在為小鵬汽車充電的時候被鎖電，不能完全充電。故小鵬汽車整體的

品質令消費者存疑，銷售量未能在７月，８月份政府大量刺激汽車行業政策推出時上升，而在８

月份時更被以往三線地位的造車新勢力廣汽埃安、哪吒、幾何、零跑等後來居上，銷售數量被扒

了頭。現時小鵬在８月份中國自主品牌汽車銷售榜上排名是第２６位。故此，小鵬的股價若要重

拾上升軌，必須要倚賴其新款車Ｇ９銷售成績要非常突出，才能有望返家鄉。



另外，筆者在理想汽車（０２０１５）上巿時曾經預期理想汽車在２０２２年第四季有機會

轉虧為盈，但是這個預期現時有很大可能要延遲了。主要原因是理想轉換了引擎供應商。理想

ＯＮＥ以前使用的１﹒２Ｔ三缸引擎代工生產商是東安哈爾濱，但現時新的產品Ｌ９及Ｌ８，是

改用了１﹒５Ｔ四汽缸引擎，卻是由另一家供應商新晨動力提供。理想ＯＮＥ在８月時份銷售量

急劇冰封，因顧客知道未來的Ｌ８是理想ＯＮＥ的替代款式，銷售量急降後理想被逼在９月１日

宣布大幅減價兩萬元人民幣，希望促銷，但根據中國很多汽車網站的報告，其銷售數量未能夠重

回７月份以前的水準。但新的Ｌ８要１１月中才能夠量產交付，由於產品銜接的真空期太長，這

會影響了第四季理想的資金回流，故筆者認為，理想汽車今年第四季轉虧為盈的機會是微乎其微

了。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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