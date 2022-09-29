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即市新聞

29/09/2022 09:40

【聚焦人幣】人行喊話穩信心，人幣即期開市飆９５８點報７﹒１５

　　《經濟通通訊社２９日專訊》人民幣匯率昨日（２８日）經歷血雨腥風，全國外匯市場自律
機制電視會議稍早召開，要求報價行切實維護人幣中間價的權威性。中國外匯交易中心人民幣兌
一美元中間價今報７﹒１１０２，較上個交易日升５點子，終止步９日連續大幅貶值，暫時脫離
近２８個月低位，上個交易日報７﹒１１０７。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）連跌六日後，今早強力反彈９５８點子，報
７﹒１５００，收復多個關口，上個交易日即期匯率收盤報７﹒２４５８。
　　人行向市場喊話後，高盛認為，該聲明可作為人行針對近期人民幣快速貶值的口頭指導，不
過人民幣已然創下逾十四年半新低，表明人行不會捍衛特定的匯率水平。如果美元繼續全面走強
，人民幣仍可能進一步調整。
　　人民幣兌美元匯價昨日即期價單日重貶逾１％，最低見７﹒２５，離岸價一度貶穿７﹒２６
價位，創下有交易以來的最低紀錄。人行放話警告市場「不要賭人民幣匯率單邊升值或貶值，久
賭必輸」，又指當前外匯市場運行總體上是規範有序的，但也存在少數企業跟風「炒匯」、金融
機構違規操作等現象，應當加強引導和糾偏，要求堅決抑制匯率大起大落。（ｊｔ）

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