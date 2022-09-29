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29/09/2022 09:27

【聚焦人幣】高盛：人行表態可減緩貶值，中國資本外流風險仍可控

　　《經濟通通訊社２９日專訊》美元獨強，人民幣頹勢加劇，在岸及離岸人民幣兌美元昨日
（２８日）同告失守７﹒２２水平，跌穿中美爆發貿易戰期間低位，當中在岸價見２００８年初
以來低位，離岸價更是有紀錄以來新低。
　
＊跌破７﹒２關，可認為人行不會捍衛某個特定匯率水平＊
　
　　高盛最新發布報告稱，人民銀行昨日盤後公布的聲明可作為人行針對近期人民幣快速貶值的
口頭指導，短期人民幣跌勢料放緩；喊話也表明人行對人民幣快速貶值的進一步擔憂，不過人民
幣已跌破７﹒２關口，創２００８年以來新低，也可認為人行不會捍衛某個特定匯率水平。
　　高盛在報告中並表示，人行表態可以減緩人民幣貶值，但如果美元在美聯儲強硬立場的支持
下繼續全面走強，人民幣兌美元可能進一步貶值，報告認為３個月美元╱人民幣預測存在上行風
險。
　　高盛並認為，接下來需密切關注人行的進一步反應，包括對商業銀行的窗口指導、進一步降
低外匯存款準備金率、進一步收緊與外匯交易和跨境流動相關的宏觀審慎管理等。不過高盛也指
出，中國當前面臨的資本外流風險仍然可控。中國仍持有大量外匯儲備和銀行在最近兩年強勁流
入壓力下積累的海外淨資產，這也可以作為流出的緩衝。（ｃａ）

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