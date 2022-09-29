【外圍經濟】芝加哥聯儲行長表示聯儲局必須繼續加息抗通脹

《經濟通通訊社２９日專訊》芝加哥聯儲行行長埃文斯（Ｃｈａｒｌｅｓ Ｅｖａｎｓ）表

示，儘管全球金融市場波動加劇，但聯儲局必須繼續提高利率以遏制通脹。

埃文斯表示，目前聯邦基金目標利率區間是３至３﹒２５厘，政策利率已經開始進入限制性

區域，但由於通脹率一直很高，現在的限制性還不夠。

他認為通脹持續的風險仍然很高，不過經濟基本面仍然很好，勞動力市場表現不錯，但需要

小心形勢惡化。（ｒｃ）

