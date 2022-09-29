《經濟通通訊社２９日專訊》芝加哥聯儲行行長埃文斯（Ｃｈａｒｌｅｓ Ｅｖａｎｓ）表
示，儘管全球金融市場波動加劇，但聯儲局必須繼續提高利率以遏制通脹。
埃文斯表示，目前聯邦基金目標利率區間是３至３﹒２５厘，政策利率已經開始進入限制性
區域，但由於通脹率一直很高，現在的限制性還不夠。
他認為通脹持續的風險仍然很高，不過經濟基本面仍然很好，勞動力市場表現不錯，但需要
小心形勢惡化。（ｒｃ）
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看
29/09/2022 10:57
【外圍經濟】芝加哥聯儲行長表示聯儲局必須繼續加息抗通脹
《經濟通通訊社２９日專訊》芝加哥聯儲行行長埃文斯（Ｃｈａｒｌｅｓ Ｅｖａｎｓ）表
示，儘管全球金融市場波動加劇，但聯儲局必須繼續提高利率以遏制通脹。
埃文斯表示，目前聯邦基金目標利率區間是３至３﹒２５厘，政策利率已經開始進入限制性
區域，但由於通脹率一直很高，現在的限制性還不夠。
他認為通脹持續的風險仍然很高，不過經濟基本面仍然很好，勞動力市場表現不錯，但需要
小心形勢惡化。（ｒｃ）
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看
|開市Good Morning29/09/2022
林家亨：英國面對金融危機風險 無限量臨時買債屬無奈之舉
|大行報告29/09/2022
【大行炒D乜】四行降阿里巴巴目標 惟富瑞睇得仍然牛
|財經熱話29/09/2022
【虛幣世界】加密貨幣大致持平，韓國開展數字貨幣工作
|中國故事28/09/2022
《神州經脈》人幣瀉不停 離岸觸新低 官媒否認維穩滬指升幅全銷
|財經熱話28/09/2022
黃金周將至惟餐飲股紛回吐 可趁機買入炒一轉？
|FOCUS28/09/2022
【FOCUS】北溪黑手難辨 結果殊途同歸
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰