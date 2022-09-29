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29/09/2022 07:53

【企業盈警】中國金融國際（０７２１）料全年虧損最少２﹒１億元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國金融國際（００７２１）公布，預期截至６月３０日止年
度虧損不少於２﹒１億元，比去年度虧損約６７００萬元有所擴大。
　　該集團指，虧損上升主因公允價值計入損益之上市投資未實現虧損及以公允價值計入損益之
非上市投資之未實現虧損。
　　該集團預期於本月底或之前公布業績。（ｗｈ）

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