《日入而息》政府下季推３幅住宅地，余偉文稱投資峰會展示港復常

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

政府下季推３住宅地涉２５００伙，總供應５９００伙；甯漢豪稱不會因市況放慢推地步伐，推

地不應為托市

金管局表示上半年零售銀行整體稅前經營溢利按年下跌１９﹒５％；今年６月認可機構總特定分

類貸款比率升至１﹒１％

余偉文稱投資峰會反應佳，可向外界展示香港復常；數碼港元傾向採用兩層分發結構；逾３０家

機構董事長或ＣＥＯ參與峰會，港府提供合理配套

國美零售（００４９３）：目前並無重組債務的計劃

傳港航尋求法庭批准召開債權人會議，重組４９０億元債務

人行表示保持物價基本穩定，引導增加製造業中長期貸款；人行放水１８００億，１８２０億逆

回購利率持平；人行開展５０億元ＣＢＳ操作，票面利率２﹒３５％；推動保交樓專項貸落地，

視乎需要適當加大力度

台灣下月１３日起入境改「０＋７」免居家檢疫；台灣增逾４萬新冠本土病例，開放邊境不含陸

港澳觀光

本港新增４２６９宗確診，再多５名患者離世

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指全日低收８５點報１７１６５，科指低收４３點報３４８２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

匯市趨穩惟滬指軟０﹒１％兩連跌，成交６千億兩年低

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

英鎊兌美元反彈，初步阻力１﹒０９３０

歐元最新報０﹒９６９５╱９９，日圓最新報１４４﹒６６╱６７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司業績》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

新世界百貨中國（００８２５）年度虧損擴大至４﹒８億元，不派息

名創優品（０９８９６）年度虧轉盈賺６﹒４億元人民幣，不派息

坤集團（００９２４）年度虧損擴大至６１﹒８萬坡元，不派息

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒地（０００１２）ＯＮＥ ＩＮＮＯＶＡＬＥ第３期或於１０月推出；恒地ＯＮＥ ＩＮＮＯ

ＶＡＬＥ ２期加推６０伙，周日賣１５５伙

阜博集團（０３７３８）午後停牌，停牌前報２﹒１８元升逾１％

傳百德醫療（０６６７８）招股以下限１﹒４元定價

零跑汽車（０９８６３）上市獲歐美等地的優質機構投資者支持

吉利（００１７５）斥１億元人民幣於湖南成立遠程新能源商用車公司

中銀香港（０２３８８）續把ＥＳＧ融入財資管理業務，助企業在港搭建財資中心；中銀香港推

分期稅季貸款，實際年利率低至１﹒６８％兼享現金回贈

九倉置業（０１９９７）委任蔣麗苑為獨立非執董，１０月１日起生效

交銀香港為跨境客戶提供免過境處理帳戶服務便利化措施

星展香港為美愷集團批出首筆可持續發展掛勾循環貿易貸款

中國銀行（０３９８８）贖回１０年期３００億人幣二級資本債券

東亞（０００２３）推出全數碼化樓宇按揭申請服務

潤歌互動（０２４２２）明起招股，入場費約３２３２元；擴大客源抵疫情影響，有信心業務保

持增長

國泰（００２９３）與有光科技合作推出先進對話式ＡＩ

中譽集團（００９８５）加拿大西岸碼頭罷工，附屬公司無法出售或出口煤炭

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國企紅籌》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

樂普生物（０２１５７）鼻咽癌藥物獲藥監局授予突破性治療藥物認定

東風（００４８９）獲控股股東增持１５０３﹒２萬股Ｈ股

北青傳媒（０１０００）徐建辭任總裁及授權代表，靜恩基接任

中國食品（００５０６）陳朗辭任董事會主席，慶立軍接任

復宏漢霖（０２６９６）轉移性皮膚鱗狀細胞癌治療臨床試驗申請獲ＦＤＡ批准

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

新明中國（０２６９９）高等法院已於上月２８日下令撤回清盤

呈請

京東物流（０２６１８）余雅穎接替李恩祐出任獨立非執董

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

機構料９月官方製造業ＰＭＩ略升至４９﹒６復甦偏弱

人行表示保持物價基本穩定，引導增加製造業中長期貸款；人行放水１８００億，１８２０億逆

回購利率持平；人行開展５０億元ＣＢＳ操作，票面利率２﹒３５％；推動保交樓專項貸落地，

視乎需要適當加大力度

商務部表示支持新能源汽車購買使用，開展家電以舊換新；明確商務領域標準化範圍，擴大覆蓋

面

國家藥監局、市監局聯合發文指導加強藥品案件查辦

微博等１２平台開展辟謠標籤，８萬餘條謠言被標記

發改委表示加緊出台新版《鼓勵外商投資產業目錄》；輸入通脹壓力明顯加大，唯國內物價平穩

運行；國內煤炭、電力價格總體運行在合理區間

國家煙草專賣局表示下月電子煙生產經營應取專賣許可証

美國男子設德州地產騙局在華詐騙逾億，遭美控欺詐罪

陝西浙江四川試驗普惠金融改革，探索鄉村振興路徑

中日邦交正常化５０周年，習近平與岸田文雄互致賀電

江蘇省委原副書記張敬華涉嫌受賄被提起公訴

８月地方債發行未見波瀾，傳第四季發國債２﹒５萬億

分析表示財政部第四季國債淨增２０００億，衝擊有限

進銀基礎設施基金投放５００億資金，基建佔六成六

上海力爭２０３２年城中村改造項目全面完成；上海今年底公園數量有望達到６５０座以上；上

海逾八成公交車已更換為新能源車輛

三部門表示防範以「家庭教育指導師」名義違規校外培訓

外匯局表示６月末中國對外淨資產２﹒０８萬億美元；上半年中國貨物貿易順差３２０８億美元

截至６月末中國銀行業對外淨資產６３４億美元

國防部表示深化中俄兩軍戰略溝通，維護世界和平穩定

紙企節前集體漲價，漲價幅度每噸２００－３００元人民幣

瀋陽出台階段性政策，職工家庭可用公積金互助購房

融創借款信託展期，吉華集團警告或收不回５０００萬本金

遠洋集團子公司境外債尋求展期一年，下月將到期

財政部資產管理司原副司長賴永添被雙開

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收升０﹒５％，台灣下月１３日起入境免居家檢疫

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

兩男被控煽動罪，其中一人亦被控侮辱國旗國歌

許智峯棄保潛逃視法庭罪成，缺席聆訊下被判囚３年半；流亡許智峯回應：嗤之以鼻

美國新任領事梅儒瑞設宴，據報甯漢豪孫玉菡出席

人大政協關注民商事案件互認機制，林定國向業界講解草案內容

衞生署已停止涉濫發「免針紙」醫生再簽發醫學豁免證明書資格

記協主席陳朗昇衝紅燈被裁定罪成，罰款２０００元

政府下季推３住宅地涉２５００伙，總供應５９００伙；甯漢豪稱不會因市況放慢推地步伐，推

地不應為托市

金管局表示上半年零售銀行整體稅前經營溢利按年下跌１９﹒５％；今年６月認可機構總特定分

類貸款比率升至１﹒１％

余偉文稱投資峰會反應佳，可向外界展示香港復常；數碼港元傾向採用兩層分發結構；逾３０家

機構董事長或ＣＥＯ參與峰會，港府提供合理配套

房委會延續非住宅租戶寬減租金７５％至今年底

生產力局延長半價寬減紓困措施至明年３月３１日

據報證監會任命企業融資和執法部門新主管

金發局料家族辦公室資產規模達６萬億美元，香港需把握區內機遇

朱國強稱中小學減班符學界預期，籲教育局聆聽業界聲音

深股通額度全日用２６億元；滬股通額度全日用３０﹒５億元，外資淨流入３４億元

平安壹賬通淨利息收入按年增長５﹒７倍，虧損收窄３３％

安永表示全球年內ＩＰＯ融資１４６０億美元，縮近六成

ＺＡ Ｂａｎｋ上半年淨利息收入按年增逾１﹒５倍

ｌｉｖｉ推出旅遊保險計劃，每日保費低至９元

傳港航尋求法庭批准召開債權人會議，重組４９０億元債務

宏利表示對與內地通關感樂觀，康健業務錄增長；宏利香港調查：逾三成曾經染疫受訪者身心健

康均較以前差

無業漢承認欺詐華僑永亨信用財務１７０萬元按揭貸款

花旗推綠色按揭計劃，８００萬以上貸款獲１﹒２萬額外獎賞

仲量聯行表示近兩月新盤開售價平均折讓１０％

上訴審裁處確認證監暫時吊銷Ｔｒａｆａｌｇａｒ負責人牌照的決定

林哲玄指因「中國公民」身份被取消會員，美國外科學院撤回決定

證監會委任魏弘福為法規執行部執董及戴霖為企業融資部執董

國慶升旗儀式不設公眾觀禮區，金紫荊廣場一帶實施特別交通安排

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《俄烏開戰》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

挪威派出軍隊和警察，保護國內石油和天然氣設施

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國際要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

弗吉尼亞州州長指共和黨控制參眾兩院可防經濟硬著陸

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《外圍經濟》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

加拿大公司債券孳息率上升至１３年高位

日本財務省可能已出售２５０億美元以遏制日圓跌勢

歐洲天然氣價格上漲，與俄羅斯的能源衝突升級

歐洲央行官員表示下一次必須大幅加息

澳洲規劃興建電池製造中心

瑞士央行委員表示會在需要時干預瑞郎強勢

耶倫準備在１１月中期選舉之後留任財政部長職務

芝加哥聯儲行長表示聯儲局必須繼續加息抗通脹

英國國債飆升，英倫銀行將臨時購買長期國債

雷曼兄弟清盤訴訟長達１４年後終於結束

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《新冠肺炎》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

本港新增４２６９宗確診，再多５名患者離世

２６間公立醫院非急症病房及部門明日起調整探訪安排

全國昨增確診回落至６３２宗，寧夏最多增近２００宗

台灣下月１３日起入境改「０＋７」免居家檢疫；台灣增逾４萬新冠本土病例，開放邊境不含陸

港澳觀光

衛健委表示國慶期臨近，疫情防控要防止簡單化層層加碼

４間接種站明起啟用，６０歲或以上長者可領即日籌

兩幼童打疫苗後面部肌肉無力，關日華稱仍需詳細調查

楊何蓓茵料不會出現大量兒童未能進入處所情況

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

