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30/09/2022 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》Ｇｏｄ　Ｓａｖｅ　ｔｈｅ　ｐｏｕｎｄ

　　《缸邊隨筆》英女王逝世，Ｇｏｄ不用再Ｓａｖｅ　ｔｈｅ　Ｑｕｅｅｎ，但仍未可閒，要
改為Ｇｏｄ　Ｓａｖｅ　ｔｈｅ　ｐｏｕｎｄ。
　
　　英新女首相因應自己可能是過渡首相之憂，仿效鐵娘子戴卓爾大減稅，謂是還錢於民，實質
變相派錢買民心。但她不懂經濟（奇怪，整個內閣及新英財相，都不懂經濟？），減出個禍來，
有乜禍？
　
　　外媒批之：
　
　　嘩！觸逾１０億鎊的資產的孖展補倉，債市崩盤，退休金清倉，你叫數月後的英國大選，選
民怎敢選你保守黨。
　
　　英國為救市，宣布無限量買債（ＱＥ），於是英國３０年國債息急跌１０６點子。
　
　　這個英息一跌，立將美息全綫普遍拖下２５點子。美１０年債息便下跌３２點子，是自
２００９年以來的最大單日跌幅，將９月下旬以來，鮑威爾的加息幅度，一炮消去，鮑威爾真係
多得你唔少。
　
　　鮑威爾可能對拜登大呻，嗰神婆搞串我哋個加息局。
　
　　於是美國昨日便透過ＩＭＦ，叫ＩＭＦ轉告英女首相重新考慮大減稅之舉。這位「神」會不
會聽？走著瞧。
　
　　點解鮑威爾會叫她為神婆？因為市場立時認為，美國有這位豬隊友，會拖使美國加不多幾多
息，市場對美息減的預期立馬提升。
　
＊英按揭息料急升＊
　
　　我不會稱新英女首相為「神婆」，因此帶不敬。我會尊之為神，因她此舉立馬拉低美滙指數
，為所有非美元貨幣貶值減壓，這不是神是甚麼？所以Ｇｏｄ　Ｓａｖｅ　ｔｈｅ　ｐｏｕｎｄ
，而Ｔｈｅ　ｐｏｕｎｄ　Ｓａｖｅ　ｔｈｅ　Ｗｏｒｌｄ！！！
　
　　當然美息下，美股淡友便被挾，美股升，帶挈前晚歐股升，昨日港股亦升。只可惜這個好景
未必可以恒持，因為這位「神婆」可能在美國和ＩＭＦ的逼迫下會很快收回「神」舉，跌回落凡
間，並受全英國的唾罵。因為新女首相的神舉，會使英國的按揭市場息升，而２６％的英國供樓
者是用浮息，不是用定息造按。市場息口一波動，放按揭者就會要加多些安全系數，即是會加息
。現時英按揭息是２﹒２５％左右，但市場已預期此息會在６至９個月後，升至６％！！！
　
　　Ｇｏｄ　Ｓａｖｅ　ｔｈｅ　ｐｏｕｎｄ；
　
　　Ｇｏｄ　Ｓａｖｅ　ｔｈｅ英國供樓者；
　
　　但最重要是希望　ｐｏｕｎｄ　Ｓａｖｅ　ｔｈｅ　Ｗｏｒｌｄ！！！《資深投資者　石鏡
泉》
　　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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