【外圍經濟】墨西哥央行上調利率７５個基點，料第三季經濟放緩

《經濟通通訊社３０日專訊》墨西哥央行決定即日起（３０日）上調利率７５個基點，至

９﹒２５厘。央行聲明稱，最新經濟數據顯示全球經濟活動在第三季度繼續放緩，在供需失衡下

，全球通脹持續上升，糧食和能源價格高企，導致各國在未來一段時期均可望推行緊縮貨幣政策

。央行聲明還指，墨西哥披索仍維持穩定，但預期第三季經濟增長會放緩。（ｊｆ）

