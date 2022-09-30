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30/09/2022 13:36

【新冠肺炎】南韓明全面解除新冠防疫入境限制，澳洲取消居家隔離

　　《經濟通通訊社３０日專訊》各國陸續放寬或解除新冠防疫措施，南韓將於周六（１日）零
時起解除所有入境限制，包括免除海外入境核酸測試要求。
　　南韓中央災難安全對策本部官員李基日表示，入境者確診率已由８月的１﹒３％降至９月的
０﹒９％，變種毒株Ｏｍｉｃｒｏｎ亞型ＢＡ﹒５致死率極低，故作出上述決定。
　　另一方面，澳洲將從１０月１４日起，取消新冠患者居家隔離５天的要求。（ｊｆ）
　
　

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