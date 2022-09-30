《台股攻略－黃振宇》台積電領跌，台股跌過百點

《台股攻略》美股重挫，台股今日（３０日）由權王台積電領跌，其後出現恐慌性拋售，指

數一度大跌２６０點，但隨著記憶體及半導體板塊等中小型電子股上揚，加權指數跌幅收窄，最

終收１３４２５點，跌１０９點，９月份累跌１６７０點，成交金額為２０７９﹒３５億元（新

台幣．下同），三大法人合計淨賣出４４﹒６６億元。

電子權值股由台積電領跌，以４２２元低位收市，跌３％，創近２年新低，市值更失守１１

兆元關口。鴻海收１０２元，微升０﹒５％；聯發科收５５１元，升１﹒５％。權值股中以傳統

產業股的表現較強，台塑系的台塑化、南亞及台塑均升超過１％，台化升０﹒４％。隨著台灣公

布１０月１３日將正式放寬邊境措施，相關觀光股的老爺知漲停，力麗店、亞都及五福均升６％

至８％，山富、華園及寒舍均升２％至３％。美國最大記憶體晶片公司美光科技保守看待記憶體

後市，並調降資本開支３０％，將穩定明年整體市場供需，記憶體股逆市上揚，點序升６﹒３％

，群聯、愛普、南亞科、鈺創及晶豪科升超過３％。車電股成資金避風港，昇銳升５﹒５％，精

材、順德、欣興、台亞及晶豪科均升３％。電動車概念股的茂達及系統電均升超過５％，同欣電

、金居及新唐均升超過３％。金融股表現弱勢，富邦金收４９﹒９元，跌０﹒８％；開發金、兆

豐金、玉山金、第一金、華南金、台新金及新光金等跌１％至２％。

展望後市，雖然英國央行緊急宣布救市措施，台股亦有國安基金護盤，但美聯儲局強硬加息

的立場不變，市場仍憂慮全球經濟衰退及貶值因素，大市仍有下挫風險，建議投資者保持觀望。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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