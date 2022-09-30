【虛幣世界】分析預計美國經濟硬著陸，美股下跌虛幣反彈

《經濟通通訊社３０日專訊》隔晚美國第二季實際ＧＤＰ年化按季終值為負０﹒６％，符合

市場預期，意味美國經濟確實陷入技術性衰退，美股三大指數下跌，標普創下年低最低位收市，

市場避險情緒濃厚，惟加密貨幣有反彈跡象，其中比特幣微升至１９５００美元水平，而以太幣

則維持１３３０美元關口。

據外地傳媒報道，美國對沖基金經理Ｄｒｕｃｋｅｎｍｉｌｌｅｒ預計，美國在２０２３年

將出現經濟衰退，而且未來十年股市可能會停滯不前。他認為問題根源，在於規模３０萬億美元

的量化寬鬆政策，而美聯儲將自己及美國置於危地，亦不知道利率要達到多高才能解決通脹問題

，同時他亦一路在做空股票。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１９５１８﹒２８元（美元．下同），跌０﹒３７％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１３３４﹒９５元，跌０﹒０６％；艾達幣報

０﹒４３９６元，升０﹒３２％；瑞波幣報０﹒４８０３元，跌１﹒５０％。（ｕｌ）



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