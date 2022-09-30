【月結－疫後部署】新秀麗受惠檢疫放寬，車股比亞迪吉利最好揸！

《經濟通通訊社戚朗軒、余穎恒３０日專訊》港府推出「０＋３」檢疫措施，國泰

（００２９３）反而阻力重重？周大福未必受惠？芯片業面對一大問題，中芯（００９８１）、

華虹（０１３４７）不宜沾手？中央出手穩定煤價，是時候買煤炭股了？汽車股調整何時結束？

專家與各位逐一拆解！



＊溫鋼城：旅遊概念股留意新秀麗＊



港府表示，隨著確診數漸趨平穩，未見大幅增加，自９月２６日起實施便利來港措施，包括

放寬從海外或台灣入境檢疫要求，由現時的「３＋４」縮短至「０＋３」；取消登機前核酸檢測

要求，只需提交２４小時內快測陰性證明等。

市場憧憬政府放寬防疫措施，有望帶動航空業復甦，惟國泰股價在９月份只升逾１％。

ｉＦＡＳＴ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城表示，全球即將步入冬季，歐洲能源

危機未除，油價可能上揚，對國泰的燃料成本構成一定壓力。他續指，市民因應「０＋３」措施

下有更大出外旅遊意欲，經濟艙售票情況有望改善，但對商務艙及頭等艙的售票幫助不大，公司

亦要面對新加坡的競爭，部署上宜以短炒為主。他建議投資者可於現價買入，目標９﹒５至１０

元，收市跌穿７﹒８元止蝕。

至於本地零售股，周大福（０１９２９）能否受惠於逐步放寬的防疫措施？溫鋼城認為，周

大福在內地業務的比重提升，目前又未見政府會全面開通自由行，相信「０＋３」措施不會令股

價大幅上升。他又指，周大福股價走勢沒有明確方向，想買入的投資者可於１４元買入，目標

１５﹒５元。

在「０＋３」措施下，溫鋼城建議投資者留意新秀麗（０１９１０）。他表示，隨著政府放

寬出入境檢疫安排，加大市民出外旅遊的意欲，旅遊需求預料會提高，主要從事設計、製造、採

購及分銷行李箱的新秀麗能受惠。他又指，新秀麗股價年內反覆向上，自７月開始在５０天線屢

見支持，建議投資者可於１８﹒８元買入，目標２１元，１７﹒３為止蝕位。



＊芯片股不宜買華虹＊



中美雙方在晶片方面的角力持續。拜登在８月９日簽署了《芯片法案》，動用５２７億美元

，鼓勵芯片商撤回美國生產。此外，美國芯片設計大廠輝達（Ｎｖｉｄｉａ）、超微（ＡＭＤ）

上周證實已接獲美國政府通知，被要求禁止出售人工智慧（ＡＩ）相關的高階運算芯片給中國。

溫鋼城表示，美國生產晶片成本高，《芯片法案》對推動美國芯片業作用不大，並對電動車

股、手機設備股帶來較大壓力，而有關法案未限制企業對芯片公司的技術使用，對中芯

（００９８１）影響不會太大。

不過，他指芯片行業要面對的利淡因素不少，包括芯片供應增加，價格有所下降，更可能會

出現產能過剩，不利芯片股發展。他提到，芯片股之中不建議投資者買華虹（０１３４７），因

為股價年內跌勢未止，即使９日ＲＳＩ已跌至嚴重超賣區，惟公司未來會受產能過剩的風險影響

。至於中芯，他估計股價短期會在１４至１６﹒７元上落，投資者可於１４元買入，止蝕位

１３﹒９８元。



＊黃偉康：煤炭股料反彈惟留意資金輪換＊



二十大臨近，同時天氣轉涼，去年冬季保暖用電需求急升引發煤價炒至「煤超瘋」，二十大

或有可能進一步穩控煤價。安里控股主席兼行政總裁黃偉康分析指，美元強勢令所有資源價格都

回落，煤炭價格亦有所回落。但中國煤炭需求強勁，無論發電或生產都要用電，故煤炭需求不會

下降。

但內地政府會限制煤價，以控制發電成本不會過高，中央會保證煤企不會虧損但同時亦賺得

不多。目前煤炭股受夏天用電需求刺激再度破頂，已經有點過了頭，兗礦（０１１７１）今年３

月低見１６元，目前回落仍企穩２８元水平，未來冬季保供電有可能刺激再度挑戰３６元高位，

但若憧憬二十大後股市轉趨，低殘科技股亦更為值得博反彈，而且彈力更強，煤炭股升幅易受資

金輪換影響。



＊蔚小理遭夾攻，比亞迪吉利更稱心＊



汽車業向為中央重點扶持板塊，早前曾刺激一輪炒風，如今股價集體回落，市場正估計二十

大後會否再出台有關支持汽車及新能源汽車發展措施。黃偉康相信，針對汽車板塊的利好措施會

繼續推出，但關注早前炒起的「造車新勢力」蔚小理三股，因更多新企業進場，蔚小理亦已變成

「舊勢力」。他指，蔚小理正面對「前後夾攻」，後有新企業進場，前有傳統車企染指新能源車

，甚至小米（０１８１０）、華為等科企都想分一杯羹，加劇市場競爭，加上早前限電因素，影

響蔚小理第二及第三季交付量。

競爭加劇下，黃偉康指出蔚小理盈利能力將受到影響，而相對盈利能力更強的「舊勢力」更

為值得留意。藍籌比亞迪（０１２１１）及吉利（００１７５）過去兩個月大幅回落，其中市場

一直擔心比亞迪遭股神巴菲特減持，黃偉康相信股神不會低於２００元出貨，故２００元會有較

強支持力，若回升至２５０元則要觀望股神會否出貨。另外，吉利業績良好，直言現時股價低於

１１元是「非常抵買」，暫定１８元作目標。

