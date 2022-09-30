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即市新聞

30/09/2022 09:39

《異動股》傳人行指示沽美元後人幣反彈，內銀股走高，招行升１％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》招行（０３９６８）Ｈ股現價升１﹒６７％，報３６﹒４５元
，該股成交約１２２萬股，涉資４３７２萬元。Ａ股（滬：６０００３６）現價３３﹒４元人民
幣，升０﹒２５元人民幣，或升０﹒７５％，成交９１５０萬元人民幣，涉及２７５萬股。現價
Ａ股對Ｈ股呈溢價１﹒１６％。
　　據《路透社》引述消息人士報道，中國國有銀行已接到人民銀行指示，為干預人民幣匯率做
好準備，包括在離岸市場大規模拋售美元，以遏制人民幣貶值。受消息刺激，在岸人民幣兌美元
夜市擴大升幅，２３：３０收市報７﹒１２０１，飆逾８００點子。離岸人民幣兌美元由跌轉升
，從日內低位７﹒２１５７反彈逾１０００基點，高見７﹒１０２８。
　
＊內銀向好郵儲行獨憔悴＊
　
　　內銀股向好；建行（００９３９）升０﹒４５％，報４﹒４３元；工行（０１３９８）升
０﹒８４％，報３﹒６１元；中行（０３９８８）無升跌，報２﹒５４元；農行（０１２８８）
升０﹒８７％，報２﹒３３元；交銀（０３３２８）升０﹒７４％，報４﹒０８元。
　　郵儲銀行（０１６５８）公布調整代理吸收人民幣個人存款業務儲蓄代理費率，活期費率上
調３個基點至２﹒３３％，定期一年費率上調２基點至１﹒１％，兩年下調１５基點至
０﹒３５％，三年和五年費率均下調２０基點至０﹒１％和０％。郵儲行現逆市跌１﹒０８％，
報４﹒５６元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅３﹒５９％。
　　現時，恒生指數報１７２３９，升７３點或升０﹒４３％，主板成交５２﹒１８億元。國企
指數報５９３１，升１８點或升０﹒３２％。恒生科技指數報３４８７，升５點或升０﹒１５％

　　即月期指新報１７２７０，升１０２點，高水３１點。即月國指期貨報５９４５，升２９點
，高水１４點。即月科指期貨新報３４９８，升５點，低水２點。
　　上證綜合指數報３０３９，跌１點或跌０﹒０６％，成交１２９﹒４８億元人民幣。
　　深證成份指數報１０９１０，跌８點或跌０﹒０８％，成交２０７﹒１５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　招行（０３９６８）　　　３６﹒４５元　升１﹒６７％
　　建行（００９３９）　　　　４﹒４３元　升０﹒４５％
　　工行（０１３９８）　　　　３﹒６１元　升０﹒８４％
　　中行（０３９８８）　　　　２﹒５４元　　　　無升跌
　　農行（０１２８８）　　　　２﹒３３元　升０﹒８７％
　　交銀（０３３２８）　　　　４﹒０８元　升０﹒７４％
　　中信銀行（００９９８）　　３﹒０９元　升０﹒６５％
　　郵儲行（０１６５８）　　　４﹒５６元　跌１﹒０８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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