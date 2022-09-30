《異動股》傳人行指示沽美元後人幣反彈，內銀股走高，招行升１％

《經濟通通訊社３０日專訊》招行（０３９６８）Ｈ股現價升１﹒６７％，報３６﹒４５元

，該股成交約１２２萬股，涉資４３７２萬元。Ａ股（滬：６０００３６）現價３３﹒４元人民

幣，升０﹒２５元人民幣，或升０﹒７５％，成交９１５０萬元人民幣，涉及２７５萬股。現價

Ａ股對Ｈ股呈溢價１﹒１６％。

據《路透社》引述消息人士報道，中國國有銀行已接到人民銀行指示，為干預人民幣匯率做

好準備，包括在離岸市場大規模拋售美元，以遏制人民幣貶值。受消息刺激，在岸人民幣兌美元

夜市擴大升幅，２３：３０收市報７﹒１２０１，飆逾８００點子。離岸人民幣兌美元由跌轉升

，從日內低位７﹒２１５７反彈逾１０００基點，高見７﹒１０２８。



＊內銀向好郵儲行獨憔悴＊



內銀股向好；建行（００９３９）升０﹒４５％，報４﹒４３元；工行（０１３９８）升

０﹒８４％，報３﹒６１元；中行（０３９８８）無升跌，報２﹒５４元；農行（０１２８８）

升０﹒８７％，報２﹒３３元；交銀（０３３２８）升０﹒７４％，報４﹒０８元。

郵儲銀行（０１６５８）公布調整代理吸收人民幣個人存款業務儲蓄代理費率，活期費率上

調３個基點至２﹒３３％，定期一年費率上調２基點至１﹒１％，兩年下調１５基點至

０﹒３５％，三年和五年費率均下調２０基點至０﹒１％和０％。郵儲行現逆市跌１﹒０８％，

報４﹒５６元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅３﹒５９％。

現時，恒生指數報１７２３９，升７３點或升０﹒４３％，主板成交５２﹒１８億元。國企

指數報５９３１，升１８點或升０﹒３２％。恒生科技指數報３４８７，升５點或升０﹒１５％

。

即月期指新報１７２７０，升１０２點，高水３１點。即月國指期貨報５９４５，升２９點

，高水１４點。即月科指期貨新報３４９８，升５點，低水２點。

上證綜合指數報３０３９，跌１點或跌０﹒０６％，成交１２９﹒４８億元人民幣。

深證成份指數報１０９１０，跌８點或跌０﹒０８％，成交２０７﹒１５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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招行（０３９６８） ３６﹒４５元 升１﹒６７％

建行（００９３９） ４﹒４３元 升０﹒４５％

工行（０１３９８） ３﹒６１元 升０﹒８４％

中行（０３９８８） ２﹒５４元 無升跌

農行（０１２８８） ２﹒３３元 升０﹒８７％

交銀（０３３２８） ４﹒０８元 升０﹒７４％

中信銀行（００９９８） ３﹒０９元 升０﹒６５％

郵儲行（０１６５８） ４﹒５６元 跌１﹒０８％

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（ｈｃ）

