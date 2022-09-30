《異動股》政府放寬至１２人一枱，重磅股升，恒指回升逾百點

《經濟通通訊社３０日專訊》醫務衞生局副局長李夏茵宣布，下周四（６日）起餐飲處所每

枱由８人放寬至１２人；表列處所每組活動由８人放寬至１２人，涉及美容院、健身室、卡啦

ＯＫ等；酒吧每枱放寬至６人、宴會由１２０人放寬至２４０人，快測要求不變。此外，當局取

消針對郵輪的熔斷機制。

重磅股回升，帶動恒指回升逾百點；友邦（０１２９９）升１﹒９３％，報６５﹒９元；匯

控（００００５）升１﹒９８％，報４１﹒２元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３％；

港交所（００３８８）升０﹒１５％，報２７０元；建行（００９３９）升２﹒９５％，報

４﹒５４元；工行（０１３９８）升２﹒７９％，報３﹒６８元。

現時，恒生指數報１７２６８，升１０２點或升０﹒６０％，主板成交６３１﹒７３億元。

國企指數報５９２９，升１７點或升０﹒３０％。恒生科技指數報３４６０，跌２１點或跌

０﹒６２％。

即月期指新報１７２８６，升１１８點，高水１８點。即月國指期貨報５９３７，升２１點

，高水７點。即月科指期貨新報３４６９，跌２４點，低水４２點。

上證綜合指數報３０２４，跌１６點或跌０﹒５５％，成交２４０２﹒６３億元人民幣。

深證成份指數報１０７７８，跌１４０點或跌１﹒２９％，成交３２０５﹒７８億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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友邦（０１２９９） ６５﹒９０元 升１﹒９３％

匯控（００００５） ４１﹒２０元 升１﹒９８％

恒生（０００１１） １１９﹒４０元 升１﹒７９％

港交所（００３８８） ２７０﹒００元 升０﹒１５％

建行（００９３９） ４﹒５４元 升２﹒９５％

工行（０１３９８） ３﹒６８元 升２﹒７９％

中國平安（０２３１８） ３９﹒２０元 升２﹒２２％

阿里（０９９８８） ７８﹒１０元 升１﹒６３％

美團（０３６９０） １６６﹒２０元 跌２﹒３５％

騰訊（００７００） ２６７﹒６０元 跌１﹒１１％

比亞迪（０１２１１） １９３﹒７０元 跌３﹒５４％

中移動（００９４１） ４９﹒７５元 跌０﹒３０％

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（ｈｃ）

