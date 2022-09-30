【新冠肺炎】北京昨日新增１例本土確診，為社會面篩查人員

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》北京市衛健委發布，９月２９日北京新增

１例本土確診病例，確診病例現住通州區高樓金第小區，為社會面篩查人員。無新增疑似病例和

無症狀感染者；新增５例境外輸入確診病例和５例無症狀感染者，無新增疑似病例。治癒出院

１０例，解除醫學觀察的無症狀感染者５例。

