《美元走勢－羅明立》英鎊兌美元趨向平價只是時間問題

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４４﹒４１ １４４﹒７７ １４４﹒２３

歐元╱美元 ０﹒９８０７ ０﹒９８４４ ０﹒９７８７

英鎊╱美元 １﹒１１４１ １﹒１２０５ １﹒１０６９

美元╱瑞郎 ０﹒９７７１ ０﹒９７８６ ０﹒９７３５

美元╱港元 ７﹒８４９６ ７﹒８４９９ ７﹒８４９１

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《美元走勢》在本周多位聯儲局官員發表鷹派言論以支持繼續大幅加息後，市場正逐消化聯

儲局將在１１月加息７５基點的預期。其中今年ＦＯＭＣ投票成員克利夫蘭聯儲主席梅斯特昨日

（２９日）表示，即使經濟陷入衰退也不會令其停止支持加息，與其他投票委員的言論相呼應。

另外，經濟數據的利好，也對聯儲局繼續收縮政策構成支撐。周四公布的美國當周初請失業金人

數降至１９﹒３萬人，大幅好於市場預期。但好的數據反過來變成對市場的壞消息，強化了市場

對政策緊縮的預期。而在預期得到消化的情況下，美元延續回調走勢，美元指數曾一度跌穿

１１２的關口。

另一邊，德國周四公布的９月ＣＰＩ按年上升１０％，按月上升１﹒９％，創二戰以來新高

。作為歐元區最怕通脹的國家，德國通脹飆升可能推動歐元區９月ＣＰＩ數據再次打破紀錄。市

場亦預期歐洲央行只能無視衰退的逼近，進一步收緊貨幣政策以抗擊通脹，最起碼跟上聯儲局步

伐加息７５基點。加息預期的升溫提振了歐元，兌美元重上０﹒９８的水平，但要重上平價關口

估計困難重重。

在英倫銀行連續第二天購買長期國債後，英鎊走勢回穩，兌美元一度重上１﹒１２的關

口。但英鎊反彈可能只是曇花一現，在英國政府大規模減稅和發債的方案陰影下，估計最終仍會

再度回軟，兌美元趨向平價只是時間問題。建議可以繼續逢低買入美元，賣出其他非美貨幣。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 ０﹒９８５０ ０﹒９７００ ０﹒９９００

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 賣出英鎊 １﹒１２００ １﹒１０００ １﹒１２５０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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