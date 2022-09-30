【地皮截標】屯門大欖限呎地至少收５份標書，長實恒地信置等入標

《經濟通通訊社３０日專訊》今年較早前流標的屯門大欖限呎地地皮項目今日重推，已於中

午１２時截收標書。據現場所見，至少收５份標書，追平上次的入標數目。是次獨資參與的發展

商包括恒地（０００１２）、信置（０００８３）、新地（０００１６）及佳明集團

（０１２７１）；其餘標書則為長實（０１１１３）。

佳明集團項目經理曾嘉敏表示，項目設有「限呎」要求，會主要發展中小型單位，而地皮所

在位置較複雜，公司亦有相關項目經驗，加上市場地皮選擇不多，因而入標。至於加息及樓市轉

弱，集團入標時則已考慮相關因素。

該地皮位於屯門青山公路－大欖段的屯門市地段第５６１號，鄰近愛琴灣及琨崙等樓宇，地

盤面積約３６﹒３萬平方呎，指定作私人住宅用途，市場估值約４８－６５億元，每方呎估值約

３７００－５０００元。

該地皮屬首幅設限呎條款住宅用地，即單位實用面積不少於２８０平方呎，並曾於今年較早

前因未達政府所訂底價而流標，當時亦接獲５份標書，入標財團包括長實、新地（０００１６）

、恒地、信置及嘉華（００１７３）。（ｒｈ）





