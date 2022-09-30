  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/09/2022 12:09

【地皮截標】屯門大欖限呎地至少收５份標書，長實恒地信置等入標

　　《經濟通通訊社３０日專訊》今年較早前流標的屯門大欖限呎地地皮項目今日重推，已於中
午１２時截收標書。據現場所見，至少收５份標書，追平上次的入標數目。是次獨資參與的發展
商包括恒地（０００１２）、信置（０００８３）、新地（０００１６）及佳明集團
（０１２７１）；其餘標書則為長實（０１１１３）。
　　佳明集團項目經理曾嘉敏表示，項目設有「限呎」要求，會主要發展中小型單位，而地皮所
在位置較複雜，公司亦有相關項目經驗，加上市場地皮選擇不多，因而入標。至於加息及樓市轉
弱，集團入標時則已考慮相關因素。
　　該地皮位於屯門青山公路－大欖段的屯門市地段第５６１號，鄰近愛琴灣及琨崙等樓宇，地
盤面積約３６﹒３萬平方呎，指定作私人住宅用途，市場估值約４８－６５億元，每方呎估值約
３７００－５０００元。
　　該地皮屬首幅設限呎條款住宅用地，即單位實用面積不少於２８０平方呎，並曾於今年較早
前因未達政府所訂底價而流標，當時亦接獲５份標書，入標財團包括長實、新地（０００１６）
、恒地、信置及嘉華（００１７３）。（ｒｈ）
　
　

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話30/09/2022
Tesla急插港新能源車股跟跌　比亞迪失200元關
人氣文章財經熱話30/09/2022
《午市前瞻》專家憧憬二十大推動大巿 內銀股有隱憂宜買中移動
人氣文章財經熱話30/09/2022
【電動車減價？】新能源車股齊挫　比亞迪難返200元？
人氣文章大行報告30/09/2022
【大行炒D乜】大摩點評券商股　花旗維持看好比亞迪上640元
人氣文章開市Good Morning30/09/2022
溫鋼城：恒指16800危危乎！「溫總底」下調至16170？
人氣文章市場動向30/09/2022
林溢欣教材初售已超二千萬 DR-Max開萬呎教育資源中心
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金