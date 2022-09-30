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30/09/2022 16:34

《本港經濟》８月零售銷貨值出乎意料微跌０﹒１％，遠遜市場預期

　　《經濟通通訊社３０日專訊》政府統計處公布，本港今年８月臨時估計為２８６億元，按年
微跌０﹒１％，比７月修訂後升４﹒１％，以及預期升２﹒７％差。扣除其間價格變動後，８月
的零售業總銷貨量按年跌２﹒９％，亦比７月修訂後升１﹒１％和預估升１﹒３％為遜色。
　　今年首八個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計按年下跌１﹒５％，銷貨數量則跌
４﹒５％。
　
＊港府料勞工市場改善及消費券計劃短期支持消費氣氛＊
　
　　政府發言人表示，在高比較基數的影響下，零售業總銷貨價值在８月按年微跌。經季節性調
整後按月比較，零售業總銷貨價值繼續增長。展望未來，發言人指出，本地疫情緩和、勞工市場
狀況改善和第二階段消費券計劃將在短期內繼續支持消費氣氛和需求，但金融狀況進一步趨緊將
會構成制約。社會各界必須與政府齊心合力，令本地疫情受控，為與消費相關的活動創造更大恢
復空間。
　
＊首飾鐘表銷貨值升４﹒３％＊
　
　　按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年８月，超級市場貨品的銷貨價
值按年下跌１％。其次為電器及其他未分類耐用消費品（銷貨價值下跌３％）；百貨公司貨品（
下跌１１﹒３％）；服裝（下跌７﹒４％）；藥物及化妝品（下跌０﹒２％）。另一方面，８月
珠寶首飾、鐘表及名貴禮物的銷貨價值按年上升４﹒３％；食品、酒類飲品及煙草亦升２﹒１％
）；汽車及汽車零件上升４３﹒７％。
　
＊網上銷售價值升２１﹒３％＊
　
　在今年８月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔９﹒１％。該月的零售業網上銷售價值的臨時
估計為２６億元，較去年同月上升２１﹒３％。今年首八個月合計的零售業網上銷售價值的臨時
估計上升２１﹒７％。
　　截至今年８月底的三個月，與先前三個月比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估
計上升５﹒３％，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則上升５﹒５％。（ｃｌ）
　

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