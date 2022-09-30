【夜期時段】即月期指最新報１７２２４點，升１４點，高水１點

《經濟通通訊社３０日專訊》即月期指在夜期時段開市報１７２１１點，升１點，低水１２

點，最新報１７２２４點，升１４點，高水１點，合約成交１４９張。

即月國指期貨在夜期時段開市報５９２０點，升６點，高水６點，最新報５９２２點，升８

點，高水８點，合約成交２５０張。

