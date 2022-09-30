鄭志剛：樓市短期受壓惟剛需仍強勁，今財年銷售目標約３００億元

《經濟通通訊社３０日專訊》新世界發展（０００１７）行政總裁鄭志剛在網上業績記者會

上表示，今財年本港合約銷售目標１５０億港元；內地目標為１５０億元人幣，而兩地指引總計

約３００億港元。

他稱，美國加息令本港樓市觀望氣氛濃厚，市場需時消化，但現時本港按息仍處低水平，金

管局降壓測要求亦有助支持樓市，配合「０＋３」檢疫安排，冀樓市恢復部份元氣。他強調，市

場剛性需求仍大，雖然樓市短期受壓，但相信會慢慢復甦。

他提到，大圍柏傲莊第３期折卸工程接近完成，快將重建，早前已去信買家通知最新項目關

鍵日期，重售單位安排將在適當時間與港鐵（０００６６）商討。



＊與內地通關是遲早事情，香港可穩步復常＊



至於公司應佔農地約９０％位於「北部都會區」，鄭志剛稱，公司正積極發展當中１２００

萬呎土地，於未來３年，將有６至７塊地可撥入土儲，涉及近３００萬呎可建樓面面積

（ＧＦＡ），另中長期亦將提供９００萬呎ＧＦＡ，總計增加約１２００萬呎ＧＦＡ。另外，香

港國際機場航天城的「１１ ＳＫＩＥＳ」項目方面，寫字樓預計年內出租率６５％；零售部份

將於２０２４年開幕。

鄭志剛又指，隨著防疫限制或逐步放寬，與內地通關是遲早事情，相信香港可穩步復常，經

濟及零售業會慢慢復甦。



＊＊以１－２年尋找內地投資機會＊



內地樓市持續低迷，鄭志剛則指出，經過內地調控等政策，其第３季經濟總體回穩，現為投

資最佳時期，公司會以１－２年尋找投資機會，及保持謹慎或保持現金流態度。他稱，不擔心內

地經濟爆破，且會緩慢恢復，而內地一、二線城市樓市核心地段銷售可見回暖。

他亦提到，公司無計劃出售新世界百貨中國（００８２５）。（ｒｈ）

