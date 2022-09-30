【新冠肺炎】譚耀宗：難估落實「０＋０」時間表，料會進一步開放

《經濟通通訊社３０日專訊》全國人大常委譚耀宗表示，難以估計本港１１月將舉行國際金
融峰會時，入境措施會否放寬至「０＋０」，但相信政府會因應疫情發展進一步開放。
譚耀宗又表示，有信心內地會增加「健康驛站」的名額，方便港人到內地，但目前疫情仍然
反覆，相信全面開放需要一點時間。（ｈｙ）
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看
|大行報告30/09/2022
【大行炒D乜】大摩點評券商股 花旗維持看好比亞迪上640元
|開市Good Morning30/09/2022
溫鋼城：恒指16800危危乎！「溫總底」下調至16170？
|市場動向30/09/2022
林溢欣教材初售已超二千萬 DR-Max開萬呎教育資源中心
|財經熱話30/09/2022
【虛幣世界】分析預計美國經濟硬著陸，美股下跌虛幣反彈
|市場先機30/09/2022
加密貨幣何時開始進入上漲走勢？
|財經熱話29/09/2022
【賣地計劃】政府下季推3住宅地涉2500伙 總供應5900伙
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰