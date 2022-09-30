【新冠肺炎】譚耀宗：難估落實「０＋０」時間表，料會進一步開放

《經濟通通訊社３０日專訊》全國人大常委譚耀宗表示，難以估計本港１１月將舉行國際金

融峰會時，入境措施會否放寬至「０＋０」，但相信政府會因應疫情發展進一步開放。

譚耀宗又表示，有信心內地會增加「健康驛站」的名額，方便港人到內地，但目前疫情仍然

反覆，相信全面開放需要一點時間。（ｈｙ）

