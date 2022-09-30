《小傳日記》今日銀行板塊表現醒神，建行高息超賣唔會搵笨！

《小傳日記》依家要搵隻股票，買落去之後可以安心出行（出外旅遊）嘅都唔容易，皆因市

況反覆，日升日跌，就算想炒即市，一開波就裂口上升，隨時已經無咗五、六成利潤，追入去好

大機會都要坐。嗰啲開波升三成，跟住仲升五成、六成嘅股票，唔係毫股就仙股，完全無路捉，

衝入去比買大細仲難贏。

你望下恒指每日頭五位上升股票就知個市無方向，升跌真係好隨機性，「Ａ股化」後嘅港股

變得極度情緒化，話明散戶主導，咁就死啦，散戶嘅代號就係「跟風騎牆無主見」。前人有話「

有智慧不如趁勢」，但我估如果佢仲在世，都唔識睇！

期指結算過後，恒指喺萬七水平反覆，暫時仲守得住，但我見牛證重貨區集結喺１７０００

至１７１９９，我估抽番上去都唔升得高，反而有可能係有心人等啲散戶儲齊牛證之後一舉秒殺

。１０月份係傳統股災月，今年環球局勢特別多事，今個１０月唔大插就真係奇蹟喇！

咁環境其實無嘢安全，呢個世界唔會有零風險嘅投資。不過，銀行股都跌得幾殘吓，而且身

為百業之母，衰極都有個譜，今日又係升幅最大嘅板塊，睇吓下星期有無機會升多浸啦！建行

（００９３９）身為銀行股龍頭，市值接近千一億銀，預測周息率超過９厘，尋日９日ＲＳＩ穿

過２０，今日收高於４﹒５１銀已經有轉升訊號，短線可以４﹒９銀為獲利目標，收低過

４﹒３７銀就止蝕，請請！



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