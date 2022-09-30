【外圍經濟】軟銀願景基金據報啟動裁員

《經濟通通訊社３０日專訊》阿里巴巴（０９９８８）單一最大股東軟銀集團旗下願景基金

（Ｖｉｓｉｏｎ Ｆｕｎｄ）錄得季度巨虧後，外電引述消息指，願景基金最新已啟動裁員，裁

員人數預計將超過３０％。

願景基金發言人尚未證實有關消息。（ｈｌ）

