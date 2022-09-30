《退休多角度－程浩賢》退休策劃如何追上時代步伐？

《退休多角度》退休期望存在世代差異，比較傳統的想法可能是養兒防老、儲夠就退休，但

到了現在大家的想法或許已經改變。隨時代變遷，亞洲人口出現「少子化」與「人口老化」的趨

勢，老年撫養比率（政府統計處之定義為６５歲及以上人口數目相對每千名１５至６４歲人口的

比率）持續上升，公共退休保障負擔變得越來越大，長遠難以支撐，退休保障的責任或將漸漸轉

移至個人身上。大家應該如何好好裝備自己，才可以讓退休策劃與時並進，照顧現在和將來的需

求？



＊ｅ時代理財，ｃｈｉｌｌ級方便＊



香港是亞洲區的金融及金融科技（ｆｉｎｔｅｃｈ）樞紐，數碼化是大勢所趨。根據信安最

近發表的首份全球普惠金融指數研究報告，香港市場於全球金融普惠性躋身四強。基於本地市場

對金融科技及數碼基建投放大量資源，網上連接能力排名全球第一。香港於即時支付交易量方面

排名第１２，反映當網上銀行用戶持續增加，未來將會有更多的發展機會。隨著全球化的發展，

網上連接能力將成為各個市場及當地市民經濟上得益的關鍵。各數碼平台和工具使大眾可以根據

需要及市場走勢選擇進行不同投資，更方便地管理財富。

在強積金的世界裏也有不少實用的網上工具幫助成員輕鬆管理強積金投資，例如強積金供應

商的手機應用程式（Ｍｏｂｉｌｅ Ａｐｐ），客戶不但可隨時隨地查閱他們的強積金帳戶、供

款記錄、基金價格等資料，有些甚至還可做到基金轉換和基金到價提示，鼓勵積極管理以爭取更

多潛在增值退休儲備的機會。除了手機應用程式，客戶更可利用退休計算機了解退休所需儲備，

或ＴＶＣ（可扣稅自願性供款）扣稅計數機看看自己的ＴＶＣ可享有多少稅務優惠。透過選擇電

子化服務，客戶亦可以電郵等方式更快捷、容易地獲取更多有關強積金帳戶資料及市場資訊。強

積金供應商的社交平台也經常發放入門級以至進階級的理財知識供客戶參考，讓客戶得到較多有

用的資訊，按個人需要隨時調整基金投資組合，見機行事。



＊多種額外供款帳戶可供選擇＊



根據積金局剛發表的２０２２年６月號《強制性公積金計劃統計摘要》季刊，過去１０年間

，強積金總資產增加１７５％。自強積金制度在２０００年實施以來的年率化淨回報率為

２﹒８％，高於同期的１﹒８％年率化通脹率，反映強積金長遠而言有機會跑贏通脹。

儘管如此，很多打工仔仍擔心強積金不足夠退休之用。既然強積金對大部分人來說是退休儲

備中不可缺少的一部分，大家切忌隨便了事，應該認真揀選和管理強積金。不同基金的回報表現

可以很參差，以港股基金表現為例，《香港經濟日報》早前分析過，３６隻港股基金當中，最好

表現與最差表現，今年上半年內回報竟然相差達１３％之多。認真選好強積金，再加上額外供款

－ 例如可扣稅自願性供款（ＴＶＣ）與特別自願性供款（ＳＶＣ），大家就可以靈活分散投

資及安排資產，讓複合利率隨時間助您增值財富，為退休生活作出更充分的預備。

投資涉及風險，基金價值可升可跌。本資料只供一般參考用途。

《信安投資及退休金服務有限公司行政總裁 程浩賢》



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