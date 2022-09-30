《基金債券攻略－凌風》ＥＬＮ和「阿Ｑ」你都要識！

《基金債券攻略》近期市況低迷，我知道，有部分投資者已經不敢直接買股票，因為金額較

大，他們會買窩輪或牛熊證這類衍生工具，實行以小博大，萬一看錯市，損失也不致太大。



除了窩輪和牛熊證之外，市場比較流行的衍生工具，或者準確來說是結構性投資產品，還有

Ａｃｃｕｍｕｌａｔｏｒ和ＥＬＮ（Ｅｑｕｉｔｙ Ｌｉｎｋｅｄ Ｎｏｔｅ）。前者的入場門

檻較高，一般都是私人銀行（可以理解為貼身的個人銀行服務，一般開戶要１００萬美元）的客

戶才會參與，而ＥＬＮ則較為普及，因為入場門檻可以低至２０－３０萬左右。



雖然現時市況下，這兩種結構性產品未必太流行，但趁這時掌握一下這些工具的竅門也是好

事。由於阿Ｑ（Ａｃｃｕｍｕｌａｔｏｒ的英文簡稱）不太普及，所以我只會簡略地介紹一下，

而ＥＬＮ則會詳細一點，因為我知道，很多小投資者也有參與，只可惜時機往往未能配合。



Ａｃｃｕｍｕｌａｔｏｒ的中文一般譯做「股票累計期權」，一份合約動輒過百萬元以上，

但很多時都可以用按金形式參與，同樣有以小博大的效果。



一般的做法是，投資者設定一個投資金額，假設是１０００萬港元（實際只付一個百分比按

金便可），並議定好一個折讓價，每日定期買入一定數量的股票，例如以九折的價錢買騰訊

（００７００），直至完成有關金額為止。



大家可以想像，如果大市氣氛良好，騰訊股價向上，做阿Ｑ的投資者便可以雙重得益；就算

股價牛皮，因為買入時有折讓，馬上沽出也有錢賺。



現實上，投資者很多時都會在買入股票後即時沽出，一來他們只付了按金，等於用孖展買了

貨；二來不想綁死太多資金。不過，針無兩頭利，萬一大市向下，等於近期的市況，騰訊股價下

跌，就算跌穿議定的水位也要接貨，而且，萬一跌到某一個預定的水位時，更要雙倍接貨。

２００８年金融海嘯時，有不少投資者因為買阿Ｑ而損失慘重，市場戲稱這個玩法是Ｉ

ｋｉｌｌ ｙｏｕ ｌａｔｅｒ（Ａｃｃｕｍｕｌａｔｅｒ的另一個音譯）。



當然，如果是有實力的投資者，買入一些「蝕本」的股票後，也可以繼續持有，但如果沒有

持貨能力，又或者不想蝕讓，便要繼續搬錢去買餘下的股票，直到滿足原定的投資協議，又或者

等到該股票的股價回升才脫手。



至於另一種譯做「股票掛勾票據」的結構性產品ＥＬＮ則較普及，買入者背後是沽出了一份

跟某股票掛勾的認沽期權，所以可以收到一筆期權金，也即是銀行常叫的「利息」。認沽期權是

期權的一種，即看淡後市，但如果是「沽出認沽期權」，準確來說是有限度看好後市（負負得正

的結果）。



只要在到期日時，相關股票的股價，不低於議定好的行使價，而這行使價通常會低於你買入

該票據時，相關股票的市價，你便可以將該筆「利息」袋袋平安！



有一點很重要的是，如果你掛勾的股票在到期日時，只是稍為高於議定好的行使價，你已經

可以賺到「高息」，根本不需要該股票大升。又或者，就算該股票大升，也與你無關。



好了，萬一你掛勾的股票在到期日時低於議定好的行使價，你便要用議定好的行使價買入該

股票，而不能收回你的投資，即俗稱要接貨了。



那麼，到底投資ＥＬＮ，是否「難逃一接」呢？下次再跟大家探討。《凌風》



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