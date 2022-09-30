《神州頭條》財經報章頭版摘要：放寬部分城市首套房貸款利率下限

《經濟通通訊３０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同岸田文雄就中日邦交正常化５０周年致賀電

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國家主席習近平２９日就中日邦交正常化５０周年同日本首相岸田文雄互致賀電。習近平指出，

高度重視中日關係發展，願同岸田文雄首相一道，引領雙方以邦交正常化５０周年為契機，共同

致力於構建契合新時代要求的中日關係。



部分城市首套房貸利率下限階段性放寬

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人行、銀保監會２９日發布通知，決定階段性調整差別化住房信貸政策。符合條件的城市政府，

可自主決定在２０２２年底前階段性維持、下調或取消當地新發放首套住房貸款利率下限。



聚焦科技創新，深交所發布１２條指數

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深交所和深圳證券信息有限公司２９日發布深證數字經濟等１２條指數，多維度反映深交所服務

國家科技創新發展戰略，重點支柱領域上市公司運行情況，進一步突出創新成長企業投資標的，

更好服務可持續發展投資需求。





《上海證券報》



階段性放寬部分城市首套房貸款利率下限

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人行、銀保監會２９日聯合發布通知，決定階段性調整差別化住房信貸政策。符合條件的城市政

府，可自主決定在２０２２年底前階段性維持、下調或取消當地新發放首套住房貸款利率下限。



人行：加大穩健貨幣政策實施力度

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人行貨幣政策委員會近日召開２０２２年第三季度例會表示，將加大穩健貨幣政策實施力度，發

揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，主動應對，為實體經濟提供更有力支持，著力穩就業

和穩物價，穩定宏觀經濟大盤。



外匯局：中國國際收支平衡內在基礎依然穩固

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國家外匯管理局２９日發布上半年中國國際收支報告稱，展望下半年國際收支形勢，中國國際收

支平衡的內在基礎依然穩固，經常賬戶將保持合理順差，跨境雙向投資的穩定性有望逐步提升。





《證券時報》



中國市場體系不斷完善，高水平對外開放持續擴大

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發改委政研室副主任孟瑋２９日在發改委新聞發布會上指出，黨的十八大以來，經濟體制改革圍

繞處理好政府和市場關係，全方位展開、系統性推進，社會主義市場經濟體制更加系統完備，推

進國家治理體系和治理能力現代化水平不斷提升。



加力鞏固經濟恢復發展基礎

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人行貨幣政策委員會日前召開２０２２年第三季度例會並指出，要為實體經濟提供更有力支持，

著力穩就業和穩物價，穩定宏觀經濟大盤。會議強調，要加力鞏固經濟恢復發展基礎，保持經濟

運行在合理區間。



年底前階段性調整差別化住房信貸政策

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人行、銀保監會２９日發布《關於階段性調整差別化住房信貸政策的通知》稱，符合條件的城市

政府，可自主決定在２０２２年底前階段性維持、下調或取消當地新發放首套住房貸款利率下限

。（ｌｃ）

