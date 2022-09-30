【聚焦人幣】人幣中間價升１０４點子，報７﹒０９９８兩連揚

《經濟通通訊社３０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒０９９８，

較上個交易日升１０４點子，實現兩連揚，上個交易日報７﹒１１０２。

據《路透》引述消息人士報道，中國國有銀行已接到人民銀行指示，為干預人民幣匯率做好

準備，包括在離岸市場大規模拋售美元，以遏制人民幣貶值。受消息刺激，隔晚即期夜盤、離岸

人民幣均大幅拉升。

英倫銀行日前宣布購債救巿，隨即花１４﹒１５億英鎊買入超過２０年期的國債，英鎊兌美

元應聲反彈逾２％，巿場對央行購債反應正面。美匯指數則連續兩日走貶，收跌０﹒５９％，報

１１１﹒９５。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ７﹒０９９８ －１０４﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒９８９２ ＋６０９﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒９２７６ －７９﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒９０４４ －１３﹒４０

１英鎊╱人民幣 ７﹒９４８１ ＋１９７１﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６２９６ －１５０﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒０８４１ ＋６８﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒９７１７ －５７﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒３０１４ －１６６﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２０８４ －３８８﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５２３ ＋３３﹒３０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒０８４１ ＋１７６﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５２９４ ＋２６９﹒００

１人民幣╱韓元 ２０１﹒４３００ ＋１２７﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

