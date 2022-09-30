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30/09/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價升１０４點子，報７﹒０９９８兩連揚

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒０９９８，
較上個交易日升１０４點子，實現兩連揚，上個交易日報７﹒１１０２。
　　據《路透》引述消息人士報道，中國國有銀行已接到人民銀行指示，為干預人民幣匯率做好
準備，包括在離岸市場大規模拋售美元，以遏制人民幣貶值。受消息刺激，隔晚即期夜盤、離岸
人民幣均大幅拉升。
　　英倫銀行日前宣布購債救巿，隨即花１４﹒１５億英鎊買入超過２０年期的國債，英鎊兌美
元應聲反彈逾２％，巿場對央行購債反應正面。美匯指數則連續兩日走貶，收跌０﹒５９％，報
１１１﹒９５。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　７﹒０９９８　　－１０４﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９８９２　　＋６０９﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒９２７６　　　－７９﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒９０４４　　　－１３﹒４０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　７﹒９４８１　＋１９７１﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６２９６　　－１５０﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒０８４１　　　＋６８﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒９７１７　　　－５７﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒３０１４　　－１６６﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２０８４　　－３８８﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５２３　　　＋３３﹒３０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒０８４１　　＋１７６﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５２９４　　＋２６９﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　２０１﹒４３００　　＋１２７﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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