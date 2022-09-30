《Ａ股焦點》內地放寬部分城市房貸政策，萬科Ａ、保利發展升２％

《經濟通通訊社３０日專訊》國慶黃金周長假來臨之際，人民銀行、銀保監昨日（２９日）

晚間發布通知，決定階段性調整差別化住房信貸政策。對於２０２２年６－８月份新建商品住宅

銷售價格環比、同比均連續下降的城市，可自主決定在２０２２年底前階段性維持、下調或取消

當地新發放首套住房貸款利率下限。據易居研究院統計，至少有２３個城市符合此次樓市鬆綁新

政。另外，人行將推動「保交樓」專項借款加快落地使用，並視需要適當加大力度。

Ａ場地產股急升，華聯控股（深：００００３６）漲停，天保基建（深：０００９６５）升

５﹒７％，天房發展（滬：６００３２２）漲３﹒７％，萬科Ａ（深：０００００２）升

２﹒１％，保利發展（滬：６０００４８）升１﹒７％，新城控股（滬：６０１１５５）、濱江

集團（深：００２２４４）走高１﹒１％。

中金稱政策有助穩定和修復市場預期，不過外資對有關政策成效抱觀望態度。高盛集團表示

，未來幾個月可能看到更多地方政府放鬆房地產政策，但房地產行業的顯著復甦還需要更多的政

策努力和時間；外電引述美國萬神殿巨集觀經濟首席中國經濟學家指，他懷疑政策可能不會產生

很大影響，因中國今年已多次下調利率並放鬆其他限制措施，但抵押貸款幾乎沒有明顯上行，他

認為中國房地產問題不是信貸供應，而是價格下跌和開發商的問題導致的市場信心缺失，而經濟

成長疲弱同時對就業和收入構成壓力。

事實上，此次是今年以來住房信貸政策第二次調整。５月１５日，當局對購買普通自住房的

居民家庭，首套住房貸款利率下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率減２０個基點。

（ｅｙ）



