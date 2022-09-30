【樓市鬆綁】新建住宅銷售遜的城市可自主下調首套房貸利率下限

《經濟通通訊社３０日專訊》國慶黃金周長假來臨之際，人民銀行、銀保監昨日（２９日）

晚間發布通知，決定階段性調整差別化住房信貸政策。對於２０２２年６－８月份新建商品住宅

銷售價格環比、同比均連續下降的城市，可自主決定在２０２２年底前階段性維持、下調或取消

當地新發放首套住房貸款利率下限。據易居研究院統計，至少有２３個城市符合此次樓市鬆綁新

政。



＊銀行、客戶可協商確定首套房貸款利率水平＊



人行稱，這一政策措施的出台，有利於支持城市政府「因城施策」用足用好政策工具箱，促

進房地產市場平穩健康發展。在當地政策範圍內，銀行和客戶可協商確定具體的新發放首套住房

貸款利率水平，有利於減少居民利息支出，更好地支持剛性住房需求。

通知明確，對於今年６至８月新建商品房銷售價格環比、同比均連續下降的城市，在今年底

前，階段性放寬首套住房商業性個人住房貸款利率下限。二套住房商業性個人住房貸款利率政策

下限按現行規定執行。

通知稱，按照「因城施策」原則，符合上述條件的城市政府可根據當地房地產市場形勢變化

及調控要求，自主決定階段性維持、下調或取消當地首套住房商業性個人住房貸款利率下限，人

行、銀保監派出機構指導省級市場利率定價自律機制配合實施。

這是今年以來住房信貸政策第二次調整。５月１５日，人民銀行、銀保監調整差別化住房信

貸政策，對於貸款購買普通自住房的居民家庭，首套個人住房貸款利率下限調整為不低於相應期

限貸款市場報價利率減２０個基點。（ｌｃ）

