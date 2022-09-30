【新冠肺炎】上海昨日新增本土無症狀感染者６例

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》上海衛健委通報，昨日（２９日）上海新

增本土無症狀感染者６例，均在隔離管控中發現。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例１４例和無

症狀感染者８例，均在閉環管控中發現。根據疫情所涉區域，上海４地劃為疫情中風險區，位於

浦東和閔行區。

自今年７月３日以來，上海累計發現本土新冠感染者９３２例。

