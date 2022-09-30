【新冠肺炎】全國昨增本土陽性反彈至７２２宗，京滬節前疫情重燃

《經濟通通訊社３０日專訊》國慶黃金周臨近，內地新冠疫情反彈，全國昨日（２９日）新

增本土確診及無症狀感染合計７２２宗，較前日回升１４﹒２％，京滬再現陽性個案。國家衛健

委公布，全國昨日新增確診病例１５６例。其中，境外輸入病例５９例，含１０例由無症狀感染

者轉為確診病例；本土病例９７例（貴州１７例，廣東１６例，黑龍江１３例，天津１１例，四

川８例，雲南６例，西藏６例，陝西４例，山西３例，福建３例，寧夏３例，河北２例，北京１

例，內蒙古１例，河南１例，湖南１例，重慶１例），含１０例由無症狀感染者轉為確診病例。

無新增死亡病例。無新增疑似病例。

全國報告新增無症狀感染者７１１例，其中境外輸入８６例，本土６２５例（寧夏１７６例

，貴州８０例，西藏６６例，天津６１例，黑龍江５４例，新疆２８例，雲南２５例，河南１９

例，四川１７例，廣東１５例，陝西１５例，河北９例，山東９例，廣西９例，浙江７例，安徽

７例，甘肅７例，上海６例，江蘇４例，湖北４例，青海４例，湖南２例，江西１例）。



＊三亞有序開放密閉經營場所，持４８小時核酸陰性證明可進入＊



北京通報，昨日新增１例本土確診病例，及５例本土無症狀感染者。本土確診病例現住通州

區高樓金第小區，為社會面篩查人員，９月２９日診斷為確診病例。上海衛健委通報，昨日上海

新增本土無症狀感染者６例，均在隔離管控中發現。

另據《央視》從海南三亞市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部了解到，自２０２２年９

月３０日零時起，有序開放密閉經營場所，所有密閉經營場所開放前要落實消毒通風等防控要求

，從業人員憑４８小時核酸陰性證明、健康碼綠碼、行程碼綠卡上崗，上崗後每２天開展一次核

酸檢測。持４８小時內１次核酸陰性證明方可進入密閉經營場所。（ｗｌ）

