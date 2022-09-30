【樓市鬆綁】內媒：２３城符放寬首套房貸利率下限可低於４﹒１％

《經濟通通訊社３０日專訊》人行、銀保監決定階段性調整差別化住房信貸政策。符合條件

的城市政府，可自主決定在２０２２年底前階段性維持、下調或取消當地新發放首套住房貸款利

率下限。據統計，內地至少２３個城市符合新政要求，首套房貸利率下限可降至４﹒１％以下。

專家預計這些城市四季度將迎來新一輪房貸降息潮，未來政策或將向熱點一二線城市延伸擴圍。

根據通知，對於２０２２年６至８月份新建商品住宅銷售價格按月及按年比較均連續下降的

城市，可實施以上政策，內媒引述易居研究院智庫中心的數據，指至少有２３個城市符合新政策

要求，包括１０個二線城市，１３個三線城市。

據９月２０日最新一期貸款市場報價利率（ＬＰＲ），５年期以上ＬＰＲ為４﹒３％，當局

在５月１５日已首次調整差別化住房信貸政策，明確首套個人住房貸款利率下限調整為不低於相

應期限ＬＰＲ減２０個基點，即意味目前首套住房商業性個人住房貸款利率下限為４﹒１％，而

今次調整後，符合條件的城市，首套住房商業性個人住房貸款利率下限可以低於４﹒１％。



＊專家：符合條件城市將迎新一輪房貸降息潮＊



易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，從政策基調看，主要是引導利率下調的導向，目

的是為了減少居民利息支出、更好地支持剛性住房需求。此次下調主要是針對三季度房地產市場

疲軟的城市。此類城市購房者依然認為房貸利率過高，所以繼續降低利率成為大眾的呼聲。政策

出台，勢必使得銀行的自主權增大，四季度這些城市將迎來新一輪房貸降息潮，有助於降低房貸

成本和提振市場交易行情。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟表示，接下來，各地房地產調控政策優化落地的節奏將

進一步加快、優化調整力度將進一步加大，政策維度有望向限購、限貸、限售、限價寬鬆並結合

購房鼓勵政策、降低交易稅費等多方向，以及向熱點一二線城市延伸、擴圍。（ｄｗ）

