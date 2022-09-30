【聚焦人幣】傳人行指示國有銀行拋售美元抑貶值，在岸離岸人幣彈

《經濟通通訊社３０日專訊》據《路透》引述消息人士報道，中國國有銀行已接到人民銀行

指示，為干預人民幣匯率做好準備，包括在離岸市場大規模拋售美元，以遏制人民幣貶值。受消

息刺激，在岸人民幣兌美元夜市擴大升幅，２３：３０收市報７﹒１２０１，飆逾８００點子。

離岸人民幣兌美元由跌轉升，從日內低位７﹒２１５７反彈逾１０００基點，高見７﹒１０２８

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