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即市新聞

30/09/2022 16:54

【聚焦人幣】人幣即期全日飆１０６９點返７﹒０９，全季貶近６％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早大幅高開１０００點
子已收復７﹒１關，其後匯價表現波動，在７﹒０８０８至７﹒１３５０來回，接近收盤時回復
強勢，最終收報７﹒０９３１飆１０６９點，兩連升，且創９月２２日以來一周新高。人民幣即
期９月累跌２﹒８６％，全季更貶近６％。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）表現反覆，目前轉漲３５點子，報７﹒０９５５。
　　交易員稱，中國最新公布的官方ＰＭＩ數據好於預期，不過對市場的直接影響相對有限；長
假在即，即期市場經歷劇烈震盪後市場料逐漸緩和，後續走向還需看美元表現。
　　據《路透》早前報道，中國國有大行被告知為干預離岸人民幣市場做好準備。隨後離、在岸
市場都出現大反彈。高盛最新觀點認為，人行近期的外匯政策舉措應有助於減緩人民幣的邊際貶
值步伐。不過，如果壓力主要來自美元升值，估計人行可能對人民幣貶值有一定容忍度，若美元
繼續全面走強，人民幣可能進一步貶值。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒０９９８，較上個交易日升１０４點子，
實現兩連揚。（ｊｔ）

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