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即市新聞

30/09/2022 10:48

【中概焦點】中概股改聘美審計公司，美監管質疑無助保住上市地位

　　《經濟通通訊社３０日專訊》部分中概股為保住美國上市地位，改聘美國審計機構審查公司
的審計底稿，例如百濟神州（０６１６０）（滬：６８８２３５）今年改聘安永美國作為其審計
師，再鼎醫藥（０９６８８）改聘畢馬威。再鼎醫藥回應更換審計機構的問題時指，不認為公司
將面臨退市風險，因
為美國上市公司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）可以在美國全面檢查和審查畢馬威與再鼎醫藥相
關的審計工作底稿。
　　不過美國證券交易委員會（ＳＥＣ）代理總會計師Ｐａｕｌ　Ｍｕｎｔｅｒ接受採訪時指，
質疑這些中概股公司的做法無法提高其財務狀況的透明度，當局擔心來自美國的主審計公司無法
審計上市公司大部分的合併業務。ＰＣＡＯＢ則以聲明方式強調，如果中資公司選擇聘用位於世
界其他地點的審計機構，那麼該機構就要根據要求提供審計底稿。
　
＊德勤中國被揭假審計，遭ＳＥＣ重罰＊
　
　　美國當局此前已高調提醒，美國審計機構要慎接中概股生意，若因中國監管因素而導致審計
未達標，審計機構亦要付上責任。ＳＥＣ日前向德勤的中國附屬公司罰款２千萬美元，指德勤中
國容許部分客戶，包括在美國上市的外國公司自行進行審計工作。
　　ＳＥＣ批評德勤中國多年來要求部分客戶自行選擇測試樣本並準備文件，造成德勤中國已經
審計客戶財務報表並測試內部控制的假象，事實上德勤中國對中概股公司的審計遠未達到專業審
計要求。據報道，有關事件由德勤總部揭發，德勤發現中國分公司的違規行為後，在２０１９年
主動上報ＰＣＡＯＢ。（ｅｙ）
　

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