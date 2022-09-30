【聚焦人幣】傳監管對部分銀行調研人幣期權倒量交易，防價格扭曲

《經濟通通訊社３０日專訊》據《路透》引述多位消息人士表示，針對有部分銀行間期權交

易會員對期權進行倒量交易，近期中國外匯市場自律機制對部分銀行進行調研。其中一位消息人

士指出，調研針對合約有寬跨式（Ｓｔｒａｎｇｌｅ） 、蝶式（ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ）和平價

期權（ＡＴＭ）的價差（ｓｐｒｅａｄ）期權等風險暴露小的結構期權，不涉及損益的交易。期

權交易量快速增加可能影響價格，導致市場價格扭曲，擾亂正常的市場秩序。據悉，目前外匯交

易中心監測力度正在加大，後續倒量交易估計會明顯減少。

根據外匯局公布的月度成交數據，今年８月人民幣期權成交１３５６億美元，為年內新高，

也是有數據紀錄以來第三高；今年１－８月人民幣期權累計成交９０４６億美元，月均規模接近

１１３１億美元，去年月均成交規模為１０３２億美元；不過２０２０年的月均成交規模則僅為

７０１億美元。

人民幣匯率經歷淒風苦雨且波動巨大的一周，人民幣兌美元即期周中一度逼近７﹒２５元關

口，創十四年半新低；離岸價亦曾跌穿７﹒２６，創紀錄新低。人幣即期９月走貶２﹒８６％，

全季更跌近６％。（ｗｌ）

