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30/09/2022 09:40

【數據解讀】統計局：９月製造業景氣度回暖，但新訂單指數仍收縮

　　《經濟通通訊社３０日專訊》國家統計局最新公布的數據顯示，９月份，製造業採購經理指
數（ＰＭＩ）為５０﹒１％，比上月上升０﹒７個百分點，時隔兩月重返擴張區間，亦高於市場
預期的４９﹒６％。統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，９月份，隨著穩經濟一攬
子政策持續發揮效能，加之高溫天氣影響消退，製造業景氣度有所回暖，ＰＭＩ重返擴張區間。
　　但從市場需求看，新訂單指數為４９﹒８％，繼續位於收縮區間，表明製造業市場需求仍顯
不振。
　　９月份，製造業進入傳統旺季，生產指數升至５１﹒５％，高於上月１﹒７個百分點，重新
回到臨界點以上，製造業企業生產活動有所加快。從行業情況看，食品及酒飲料精製茶、醫藥、
非金屬礦物製品、黑色金屬冶煉及壓延加工、通用設備製造等行業生產指數均升至５４％及以上
，企業產能較快釋放。同時，為滿足生產需要，企業原材料採購力度加大，採購量指數升至
５０﹒２％，製造業市場活躍度有所上升。
　
＊小型企業景氣水平由低轉升＊
　
　　當月，大型企業ＰＭＩ為５１﹒１％，比上月上升０﹒６個百分點，連續兩個月位於擴張區
間，其中生產指數和新訂單指數分別為５３﹒７％和５１％，產需同步增長。中型企業ＰＭＩ為
４９﹒７％，比上月上升０﹒８個百分點，景氣水平持續改善；小型企業ＰＭＩ為４８﹒３％，
比上月上升０﹒７個百分點，景氣水平由降轉升。
　　企業預期有所改善。生產經營活動預期指數為５３﹒４％，高於上月１﹒１個百分點，製造
業企業信心有所回升。從行業情況看，農副食品加工、食品及酒飲料精製茶、醫藥、汽車、鐵路
船舶航空航天設備製造等行業生產經營活動預期指數位於５８％以上較高景氣區間，相關行業企
業對近期市場發展前景較為樂觀。（ｗｌ）

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