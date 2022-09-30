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30/09/2022 13:48

【數據解讀】國金證券：經濟轉內需驅動特徵更明顯，穩增長續加力

　　《經濟通通訊社３０日專訊》９月隨著穩經濟一攬子政策持續發揮效能，加之高溫天氣影響
消退，內地官方製造業ＰＭＩ重返擴張區間，超預期升至３個月高位。但新訂單指數仍處在收縮
區域、尤其外需增勢放緩，表明製造業市場需求仍顯不振。國金證券趙偉團隊認為，９月製造強
、服務弱，外需支撐趨弱，經濟轉向內需驅動的特徵更加凸顯。
　　當月產、需改善，一方面緣于高溫、缺電等影響消退，另一方面也體現穩增長效果的加快顯
現和疫後修復；新訂單增加的同時，新出口訂單回落１﹒１個點至４７，為年內除４月和５月疫
情期間外最低，或指向外需走弱對出口拉動趨於減弱，與高頻指示類似。
　　該機構認為，穩增長「加力」或繼續顯現，對需求支撐加快顯現，建築業ＰＭＩ大幅回升。
疫情反復對經濟活動的干擾或趨於減弱。但宏微觀環境等不同，或使得本輪疫後經濟修復並非過
往簡單複製。
　　國家統計局公布，９月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為５０﹒１％，比上月上升０﹒７個
百分點，時隔兩月重返擴張區間，創今年６月以來三個月新高，亦高於市場預期的４９﹒６％。
（ｗｌ）

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