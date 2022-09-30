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30/09/2022 16:25

【新冠肺炎】台灣增４﹒３萬例新冠本土確診，增５０例死亡

　　《經濟通通訊社３０日專訊》台灣疫情指揮中心公布，今天新增４３２８０宗本土病例，中
重症增１４９宗、其中５０宗死亡；另新增２２５宗境外輸入病例。
　　疫情監測組組長周志浩表示，台灣疫情仍處於高峰期，還沒有下降，民眾的健康防護措施如
打疫苗、戴口罩等仍然不可拋掉。（ｄｗ）

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