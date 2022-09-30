【新冠肺炎】台灣增４﹒３萬例新冠本土確診，增５０例死亡

《經濟通通訊社３０日專訊》台灣疫情指揮中心公布，今天新增４３２８０宗本土病例，中

重症增１４９宗、其中５０宗死亡；另新增２２５宗境外輸入病例。

疫情監測組組長周志浩表示，台灣疫情仍處於高峰期，還沒有下降，民眾的健康防護措施如

打疫苗、戴口罩等仍然不可拋掉。（ｄｗ）

