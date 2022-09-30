【新冠肺炎】創新科技及工業局副局長張曼莉確診，正進行隔離

《經濟通通訊社３０日專訊》創新科技及工業局發言人今日表示，創新科技及工業局副局長

張曼莉對新冠肺炎快速抗原測試呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。

張曼莉最近一次上班是昨天（２９日），她在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，包括

每日進行快速抗原測試。她最近沒有外遊紀錄。

創新科技及工業局會為相關辦公室進行徹底清潔及消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。

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