【新冠疫苗】疫苗通行證今降至５歲，關日華：非強迫打針

《經濟通通訊社３０日專訊》本港的「疫苗通行證」適用年齡由今日起降至５歲。港大兒童

及青少年科臨床名譽副教授關日華表示，現時５歲及以上群組已有相當數目接種新冠疫苗，他認

為，實行疫苗通行證是好政策，這是間接鼓勵家長讓小朋友打針而並非強逼接種疫苗。

今日起，５至１１歲兒童進入任何「疫苗通行證」適用處所，均須符合接種兩劑新冠疫苗，

或接種第一劑疫苗後未滿三個月。此外，由同日起，１２歲或以上人士在「疫苗通行證」下，接

種第二和第三劑疫苗之間的寬限期，將由６個月縮短至５個月。



＊小組正就兩宗青年心肌炎個案搜集資料評估＊



身兼衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會成員的關日華今日在電台節目上表示，據

他所知，早前兩名兩歲幼童接種新冠疫苗後，出現面部肌肉無力的個案，至今未有在醫管局系統

見到，估計可能來自私人診所。他認為，如果毋須入院，病情相信屬較為輕微，而並非較嚴重的

面癱，一般情況下，相信一至兩星期便會康復。

至於早前通報兩宗青少年打針後，懷疑出現心肌炎或心包炎徵狀的個案，關日華稱，醫管局

去年已成立小組，審視每個青少年的心肌炎個案，現時正就這兩宗個案搜集詳細資料作評估，有

相關資訊會公布。

另外，有家長表示，因為不想子女的生活有限制，所以安排接種，又認為降低「疫苗通行證

」適用年齡的作用是規限人身自由多於防疫，與政府早前放寬入境檢疫政策有矛盾。（ｃｌ）

