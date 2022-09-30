【新冠肺炎】廠商會歡迎放寬社交距離措施，促落實全面免檢疫通關

《經濟通通訊社３０日專訊》港府宣布放寬多項社交距離措施，廠商會對此表示歡迎，指本

地確診個案數字正穩步回落，本地疫苗接種已高度普及，再配合「疫苗通行證」，現時是合適時

機推動社會復常。廠商會會長史立德預期，隨著社交距離措施放寬，加上明日將發放新一輪消費

券，對本地消費市場有一定的提振作用，使餐飲、零售、美容等服務業得以逐步復甦。



＊倡旅發局貿發局及不同商會合作提供優惠＊



不過，廠商會認為，真正令香港經濟提速復甦的關鍵是「復關」，在「０＋３」入境檢疫安

排下，海外人士首３天因「黃碼」不能進入食肆等表列處所，會減低旅客來港意欲，他再次呼籲

政府盡快落實全面免檢疫通關，並增加經濟誘因，吸引旅客重臨香港，例如考慮與旅發局、貿發

局及不同商會合作，為訪港旅客、特別是商務旅客提供機票、津貼、優惠和便利化安排。

醫務衞生局副局長李夏茵今日較早時候宣布，下周四（１０月６日）起餐飲處所每枱由８人

放寬至１２人；表列處所每組活動由８人放寬至１２人，涉美容院、健身室、卡啦ＯＫ等；酒吧

每枱放寬至６人、宴會由１２０人放寬至２４０人，快測要求不變。此外，當局取消針對郵輪的

熔斷機制。（ｃｌ）

