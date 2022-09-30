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即市新聞

30/09/2022 17:36

證監會與警方檢控１３人擬涉「唱高散貨」，保釋金最高達１００萬

　　《經濟通通訊社３０日專訊》繼較早前證監會與警方對一個組織嚴密的「唱高散貨」集團採
取聯合行動後，有１３名嫌疑人被控以多項刑事罪行。其中五人被控串謀詐騙及串謀在涉及證券
的交易中使用具欺詐或欺騙意圖的計劃，違反普通法、《證券及期貨條例》第３００條以及《刑
事罪行條例》第１５９Ａ及１５９Ｃ條。當中兩人與另外八名被告被加控洗錢罪。
　
＊１２人今日提堂＊
　
　　１２名嫌疑人今天在東區裁判法院應訊。被告暫時無須答辯，案件押後至明年４月１７日。
　　證監會與警方就多項涉嫌「唱高散貨」的股票投資騙案展開聯合調查後，提出上述控罪。涉
嫌集團成員利用不同的社交媒體平台就兩家香港上市公司的股份（目標股份）組織及執行多項「
唱高散貨」計劃，及透過眾多代名人帳戶操縱大量該等股份的買賣。集團成員在實行這些計劃時
，涉嫌干犯涉及市場操縱及洗錢的罪行。
　
＊１２人獲准保釋＊
　
　　在２０１８年１０月至２０１９年５月期間，譚中維（男，前名譚思進）、譚思亮、郭偉良
、許家進及陳佳申涉嫌與多名人士串謀利用多個代名人帳戶對目標股份進行夾倉，並將該等股份
的股價推高。該集團其後涉嫌透過社交媒體平台誘使投資者買入該等股份，然後便大舉拋售其股
份獲利。當該集團找不到投資者接貨時，目標股份的股價便大跌。
　　法庭批准１２名被告保釋，條件是他們不得離開香港；交出所有旅行證件；定期到警署報到
；及繳交５００００元至１００萬元不等的保釋金。（ｃｌ）

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