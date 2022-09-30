《經濟通通訊社３０日專訊》蘋果股價下跌，此前美國銀行的分析師下調其評級，加劇了另
一波拋售壓力，這令蘋果的市值蒸發了約１２００億美元。
在美國銀行將蘋果的評級從買入下調至中性，並警告消費者蘋果產品的需求可能會下降後，
蘋果股價在周四（２９日）下跌４﹒９％。
此外，亞馬遜和Ａｌｐｈａｂｅｔ下跌近３％，而微軟下跌１﹒５％。Ｍｅｔａ在朱克伯格
首次提出裁員計劃後，亦下跌３﹒７％。（ｒｃ）
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30/09/2022 14:39
【外圍經濟】遭美國銀行下調評級，蘋果市值蒸發約１２００億美元
《經濟通通訊社３０日專訊》蘋果股價下跌，此前美國銀行的分析師下調其評級，加劇了另
一波拋售壓力，這令蘋果的市值蒸發了約１２００億美元。
在美國銀行將蘋果的評級從買入下調至中性，並警告消費者蘋果產品的需求可能會下降後，
蘋果股價在周四（２９日）下跌４﹒９％。
此外，亞馬遜和Ａｌｐｈａｂｅｔ下跌近３％，而微軟下跌１﹒５％。Ｍｅｔａ在朱克伯格
首次提出裁員計劃後，亦下跌３﹒７％。（ｒｃ）
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