【外圍經濟】遭美國銀行下調評級，蘋果市值蒸發約１２００億美元

《經濟通通訊社３０日專訊》蘋果股價下跌，此前美國銀行的分析師下調其評級，加劇了另

一波拋售壓力，這令蘋果的市值蒸發了約１２００億美元。

在美國銀行將蘋果的評級從買入下調至中性，並警告消費者蘋果產品的需求可能會下降後，

蘋果股價在周四（２９日）下跌４﹒９％。

此外，亞馬遜和Ａｌｐｈａｂｅｔ下跌近３％，而微軟下跌１﹒５％。Ｍｅｔａ在朱克伯格

首次提出裁員計劃後，亦下跌３﹒７％。（ｒｃ）

