《日入而息》下周四起食肆每枱增至１２人，港８月零售銷售遜預期

《今天重點》

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下周四起餐廳每枱人數放寬至１２人，酒吧放寬至６人；徐樂堅指過去一周疫情穩定，日均約３

７００宗個案

新世界（０００１７）全年純利升８﹒５％至１２﹒５億元，派息１﹒５元；全年基本溢利按年

升１﹒８％至７０﹒８５億元；鄭志剛：樓市短期受壓惟剛需仍強勁，今財年銷售目標約３００

億元

新創建（００６５９）全年盈利增４２﹒５％，派末期息０﹒３１元；新創建指未來會繼續進行

回購，將逐步加大人民幣借貸

地政總署表示屯門大欖住宅地收到５份標書

本港８月港元存款下跌０﹒９％，人民幣存款升４﹒４％

本港８月零售銷貨值出乎意料微跌０﹒１％，遠遜市場預期

本財年首五個月赤字１８３０億，財政儲備７７４２億

金管局表示８月新批按揭貸款額按月減少３﹒９％；８月底外匯基金總資產按月減少９２１億元

證監會與警方檢控１３人擬涉「唱高散貨」，保釋金最高達１００萬

傳監管對部分銀行調研人幣期權倒量交易，防價格扭曲

財政部出招，１年內同城換樓，個人所得稅獲退稅優惠

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《即日市況》

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恒指全日高收５６點報１７２２２，科指低收３２點報３４５０

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《深滬股市》

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滬指收跌０﹒６％第三季累瀉１１％，假前成交陷低谷

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《美元匯價》

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英鎊兌美元趨向平價只是時間問題

歐元最新報０﹒９７６３╱６７，日圓最新報１４４﹒４８╱５１

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《公司業績》

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新世界（０００１７）全年純利升８﹒５％至１２﹒５億元，派息１﹒５元；全年基本溢利按年

升１﹒８％至７０﹒８５億元

新創建（００６５９）全年盈利增４２﹒５％，派末期息０﹒３１元

富融銀行上半年虧損擴大至２﹒５５億元

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《公司資訊》

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吉利（００１７５）完成收購Ａｓｔｏｎ Ｍａｒｔｉｎ ７﹒

６％股權

中銀香港（０２３８８）ＢｏＣ Ｐａｙ推１０月加碼勁賞優惠

中電（００００２）舉辦「配電箱美化計劃」設計展，推廣低碳

生活

傳匯控（００００５）考慮將全球總部遷出英國金絲雀碼頭大樓

商湯（０００２）助力全國首個「元蘿蔔人工智能象棋試點學校

」落戶廣州

新世界（０００１７）歡迎Ａｒｅｓ ＳＳＧ成長沙灣項目投資

夥伴，料明年底落成；委任羅范椒芬等多名獨立非執董，鄭志明

出任非執董；鄭志剛：樓市短期受壓惟剛需仍強勁，今財年銷售

目標約３００億元

永義國際（０１２１８）售約１３萬股恒生股份，料虧損１０８

萬元

新源萬恒控股（０２３２６）冼力文辭任董事會主席，何昱勳接

任

小米（０１８１０）參與東亞中國「綠色存款」計劃

碧瑤綠色（０１３９７）中標食環署４﹒８億元合約，手頭合約

創新高

虎都（０２３９９）更改股份簡稱為「中國安儲能源」

精優藥業（００８５８）廖國華辭任執董、聯席公司秘書及財務

總監

晨訊科技（０２０００）高峻辭任執行董事兼首席執行官

權威金融（００３９７）蔡振忠辭任主席，李榮昌接任

中國移動香港夥ＬＳＣＭ提升本港智慧交通等技術應用

新創建（００６５９）鄺志強將退任獨立非執董，委任伍婉婷為

獨立非執董

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《國企紅籌》

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傳東風（００４８９）擬為電動汽車品牌嵐圖尋求融資５０億元

人民幣

招商局中國基金（００１３３）旗下公司購Ｉｍｍｖｉｒａ優先

股，涉８００萬美元

城建設計（０１５９９）第三季中標項目共計３０億元人民幣

深圳控股（００６０４）８月合同銷售按年升３﹒８倍至９﹒８

億元人民幣

北京首都機場（００６９４）以４２８３萬元人民幣向母企租賃

物業三年

灣區發展（００７３７）廣深合營企業交回土地獲補償３﹒１９

億元人民幣

國銀租賃（０１６０６）終止出售４架飛機

中航科工（０２３５７）出售中航客艙７﹒０６３％股權

滙能集團（０１５３９）股份簡稱變更為「知行集團控股」

首創環境（０３９８９）完成出售資源回收公司全部股權

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《神州民企》

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神威藥業（０２８７７）非執董羅國安退任．並委任姚逸安接任

高科橋（０９９６３）兩執行董事出現人事變動

天元醫療（００５５７）股價暴跌１５％，據報主席王化冰失蹤

疑受查

神冠控股（００８２９）擬以２４６９萬元人民幣向執董持股公

司購買物業

旭輝永升服務（０１９９５）以每月４６萬元人民幣向母企租用

上海寫字樓

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《中國要聞》

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監管約談４家互聯網道路貨運平台，要求保持運價穩定

發改委下達７０００萬元用於四川瀘定地震災後重建

民行表示９月製造業動能繼續積聚，供求兩端需雙管齊下

分析表示未來數月中國經濟料持續掙扎，貨幣支持或有限

國金證券表示經濟轉內需驅動特徵更明顯，穩增長續加力

習近平、李克強等領導人出席烈士紀念日敬獻花籃儀式

官媒表示外資遷出中國確存在，「有進有出」是正常

今年底前政府定價的貨物港務費收費標準降低２０％

發改委與中石化集團開座談會，交流好項目規劃建設

百度地圖正式切換為優先運用北斗系統進行定位

１－８月國企利潤總額同比降幅收窄至１﹒５％

兩部門表示耕地開墾費等１４項收費緩繳一個季度；銀行及金融

資管公司接收抵債資產免徵契稅

中國９月財新製造業ＰＭＩ跌至４８﹒１，顯著低預期

特斯拉表示「國產車型將大幅降價」的消息不實

統計局表示９月服務業商務活動指數收縮，市場活躍度弱；９月

製造業景氣度回暖，但新訂單指數仍收縮

銀保監明確保險公司參與個人養老金制度規則

內地９月官方製造業ＰＭＩ反彈至５０﹒１％，高預期

國慶前人行全周放水８６８０億，規模創逾３２個月高

人行表示加快支付領域立法，加強現代科技應用

中國聯通原總經理李國華被開除黨籍

中國銀聯表示寧夏銀行等五間商業銀行Ａｐｐ接入雲閃付

數據表示涉中國併購交易額前三季減少３５％，創９年低

外匯局表示８月國際收支貨物和服貿順差６１４億美元

據報商務部下發第五批成品油出口配額１３２５萬噸

傳中國已向非國有煉油企業發今年第三批原油進口配額

浙江啟首個房地產紓困項目，祥生項目獲注資７億元人民幣

四川攀枝花委原常委、政法委原書記謝忠華被「雙開」

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒８１％，報１３４２４﹒５８點

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《其他消息》

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黎智英與壹傳媒３公司涉違國安法，排期１２月開審

本港８月港元存款下跌０﹒９％，人民幣存款升４﹒４％

本港８月零售銷貨值出乎意料微跌０﹒１％，遠遜市場預期

本財年首五個月赤字１８３０億，財政儲備７７４２億

金管局表示８月新批按揭貸款額按月減少３﹒９％；８月底外匯

基金總資產按月減少９２１億元

地政總署表示屯門大欖住宅地收到５份標書

陳茂波冀市民假期用消費券帶動經濟

房協再度延長租金寬減措施至年底，支援轄下商戶

會財局啟動典禮展開會計專業新監管制度

雷祺光獲委任為會財局非執董，任期兩年

深股通全日流出５億元；滬股通額度全日用１１億元，外資淨流

出１３億元

ＯｎｅＰｌａｔｆｏｒｍ ＭＰＦ綜合指數按月跌近５％

天星銀行半年淨利息收入增１﹒６倍，存款跌１２％

ＦｅｄＥｘ表示９６％消費者看好本港電商增長趨勢

新加坡室內主題遊樂場Ｋｉｚｔｏｐｉａ在港開設首間海外旗艦

店

業界表示紙包飲品回收不簡單，現時本港無回收商達標

環保署擬將「綠在區區」所收集飲品盒製成紙漿，續為喵坊尋找

用地

ＣＣＬ跌０﹒３％連跌１１周，２０１８年來最長連跌

中原代理索「茶錢」助業主議高價賣樓判囚三個半月

港府調高外傭最低工資２﹒２％至４７３０元

畢馬威表示香港資產管理業正積極應對監管變化

證監會與警方檢控１３人擬涉「唱高散貨」，保釋金最高達１０

０萬

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《國際要聞》

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美國參議院投票通過法案，避免政府停擺

美日韓舉行針對北韓的反潛聯合軍演，５年來首次

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《外圍經濟》

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倫敦金屬交易所上調失責基金的下限水平

卓慧思或需大削開支去平衡減稅計劃以挽回市場信心

南韓晶片產量與出貨量下降，全球需求放緩

南韓綜合股指跌穿２１５０點，續錄得年內新低

墨西哥央行上調利率７５個基點，料第三季經濟放緩

美國密西西比河乾旱嚴重，駁船運費創紀錄新高

美國市政債券發行量下滑，銷售額在９月份料跌４０％

軟銀願景基金據報啟動裁員

通脹嚴重令部分美國人打算推遲退休

遭美國銀行下調評級，蘋果市值蒸發約１２００億美元

颶風伊恩料將打擊美國經濟，推高食品通脹

分析預計美國經濟硬著陸，美股下跌虛幣反彈

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《大國博弈》

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共和黨議員要求華府交代美外交官在華被隔離情況

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《樓市鬆綁》

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中金表示內地放寬房貸利率下限，有助穩定修復市場預期

信証表示新政令部分區域按揭貸款定價下探至約３﹒８％

內媒表示２３城符放寬首套房貸利率下限可低於４﹒１％

官媒表示首套房貸利率下限放寬政策到期後，將自動復原

廣西南寧推團購房：保價３個月，逾期半年未交房可退

瀋陽表示職工家庭可公積金互助購房，最多可提購房全款

重慶兩江新區表示房交會購新房最高補貼八成契稅

財政部出招，１年內同城換樓，個人所得稅獲退稅優惠

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《新冠肺炎》

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本港新增４０２３宗確診，再多８名患者離世

下周四起餐廳每枱人數放寬至１２人，酒吧放寬至６人

傳施政報告或公布０＋０，擬送５０萬張機票吸引遊客

全國昨增本土陽性反彈至７２２宗，京滬節前疫情重燃

創新科技及工業局副局長張曼莉確診，正進行隔離

北京昨日新增１例本土確診，為社會面篩查人員

台灣增４﹒３萬例新冠本土確診，增５０例死亡

南韓明全面解除新冠防疫入境限制，澳洲取消居家隔離

張宇人稱歡迎放寬「０＋３」，促放寬食肆營業限制；張宇人歡迎放寬食肆人數限制，惟酒吧業

稱幫助不大

徐樂堅稱過去一周疫情穩定，日均約３７００宗個案

譚耀宗稱難估落實「０＋０」時間表，料會進一步開放

何栢良稱應由指定診所檢視市民是否適合打針

梁籌庭憂持「７醫」免針紙的公務員會被追究責任

疫苗通行證今降至５歲，關日華稱非強迫打針

廠商會歡迎放寬社交距離措施，促落實全面免檢疫通關

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