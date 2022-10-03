《牛熊志選－陳其志》資金看好騰訊（００７００）

《牛熊志選》上周四（２９日）美國就業市場數據勝預期，但市場繼續憂慮美聯儲將進取加

息，引領隔夜美股下跌。港股上周五（３０日）於１７０００點至１７３００點區間上落，在北

水休市下未有明顯起色，後市料反覆下試１７０００點支持。恒指牛熊證資金流情況，截至上周

四過去５個交易日，恒指牛證合共錄得約４﹒８９億港元資金淨流入，顯示有資金流入好倉，恒

指熊證則累計約１﹒７億元資金淨流出，顯示有淡倉資金套現。街貨分布方面，截至上周四，恒

指牛證街貨主要在收回價１６８００點至１７０９９點之間，累計相當約２１１６張期指合約；

熊證街貨主要在收回價１７８００點至１８０９９點之間累計了相當約１９３９張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅上升３﹒６個波幅點至２９﹒８％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升

３﹒８個波幅點至３２﹒８％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅上升３﹒５個波幅點至３４﹒９％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升２﹒１個波幅點至

３２﹒３％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升２﹒９個波幅點至３９﹒７％；中石油

（００８５７）的引伸波幅上升２﹒０個波幅點至３１﹒６％；中海油（００８８３）的引伸波

幅上升２﹒６個波幅點至３４﹒２％；建行（００９３９）的引伸波幅上升５﹒３個波幅點至

２７﹒８％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升３﹒６個波幅點至３０﹒８％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升５﹒１個波幅點至２７﹒６％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升５﹒１個波幅點至４５﹒１％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升１﹒５個波幅點至

２６﹒１％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約

５７７７﹒０萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的

騰訊認購證為行使價約３３３元附近的中期價外條款，實際槓桿約８﹒４倍；另外，美團

（０３６９０）相關認購證及牛證期內錄得約２９１０﹒０萬元資金淨流入部署，資金留意行使

價１９５元至２０９元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約５﹒４倍至６﹒３倍。

至於看淡資金流方面，期內美團的相關認沽證及熊證合共錄得約３１３０﹒０萬元資金淨流

入部署。美團認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約１４４元至１５７元附近的中期價外條

款，實際槓桿約３﹒１倍至４﹒６倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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