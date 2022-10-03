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即市新聞

03/10/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》過早入市博反彈，小心會得不償失

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為０％和４２﹒５％，局
勢則均尚屬顯著向淡。港股９月份場外股票期權到期後，理論上，大市可回復其正常的運行軌跡
。對明天（４日）假期休市的港股而言，本周初大市的表現甚具關鍵。１０月份恒指期貨與１０
月份國指期權的大戶加權平均開倉水平分別為１７６０４和６０７７，上周五（３０日）為１０
月份期貨合約成為焦點月份的首個交易日，可惜價位皆位於大戶加權平均開倉水平之下，屬於一
個壞的開始。
　　筆者認為，既得期貨、期權到期的利淡因素已被消化，好友應把握機會，努力嘗試重奪市場
控制權；否則，未來兩周的市況將繼續不容樂觀，特別是若美股依然無力正式回升的話。最重要
者，為港股能夠維持與美股間的相對強勢。跌市總有完結的一天，只怕我們過早入市博反彈，須
先面對於極短時間內出現的顯著跌幅；即使其後市況真的回升，亦會得不償失。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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